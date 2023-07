Stephen Curry e Ayesha se emocionam com a filha Riley: Não podemos acreditar!

Adepois de se anunciar ao mundo durante coletivas de imprensa com o pai, Stephen e Ayesha CurryA filha de Riley está crescendo.

Os dois pais orgulhosos comemoraram o 11º aniversário de Riley na quarta-feira e expressaram seus sentimentos nas redes sociais.

“Meu primogênito tem 11 anos!!! Não dá para acreditar. O tempo passou voando”, Eles são novos legendou um post que traz várias fotos do jovem.

“Estou tão orgulhosa da minha menina doce, inteligente, talentosa e cativante. É uma alegria ser a mãe dela. Riley Roo tem 11 anos!”

Junto com Ayesha, os dois também são pais do filho Canon, 4, e da filha Ryan, 7.

Steph fala com entusiasmo de seus filhos

Em dezembro, Steph falou com E! Notícias sobre seus filhos enquanto participava dos prêmios Sports Illustrated Sportsperson of the Year.

Quando perguntado se seus filhos o veem da mesma maneira que outras pessoas, Steph deu uma resposta honesta.

“Espero dizer que sim, mas provavelmente por razões diferentes”, disse Steph. “Não acho que eles se importem muito com quantas vezes a bola vai para a cesta.

“Eles foram a alguns desfiles e tudo mais, então eles aproveitam as festividades de comemorar um campeonato. Mas quando você está em casa, você é apenas o papai e essa é a melhor parte disso.”