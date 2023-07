Stephen Curry fala sobre o futuro de seus filhos: algum deles seguirá seus passos no basquete?

EUNo mundo do esporte, muitas crianças seguiram os passos de seus pais. E o basquete não é exceção. Existem alguns filhos e filhas de ex-jogadores que chegaram ao NBA e WNBA.

Outra coisa é a pressão que terão de suportar com a eterna comparação que os assombrará com seus pais, principalmente se fossem astros. No caso mais proeminente dos últimos anos, o de Lebron James‘ filhos, parece que Bronny e Bryce James estão lidando bem com essa pressão.

“Tenho duas meninas, de 11 e 8 anos, e um filho mais novo de cinco. A minha mais velha é jogadora de vôlei, ela puxou a vovó e algumas das mulheres da minha vida que jogam vôlei”, disse ele na LIVE com Kelly e Mark.

“Filha do meio, a dançarina. Ela é meio que a artista da família, então já tenho mais de dois nessa. E o de cinco anos, vamos ver o que ele quer ser. Ele é meio que o atleta, mas não sei se basquete, golfe, beisebol, o que quer que seja.”

No entanto, Cânon Curry tem pelo menos 14 anos antes de ser elegível para o draft, então será uma longa espera para ver se ele tem o que é preciso para seguir seu pai. O fato de Steph e seu irmão Seth seguirem os passos de seu pai, o ex-jogador Dell Curry, significa que Canon Curry pode acabar seguindo esse caminho na NBA em cerca de 18 anos e perpetuar a tradição familiar.