Stephen Curry finalmente aborda a troca de Chris Paul por Jordan Poole: ‘Vamos lá!

Emesmo assim Stephen Curry tem uma grande amizade com Draymond Verdeele de forma alguma apoiou o momento em que teve uma briga com Jordan Poole. Esse incidente teve um efeito claro na dinâmica da equipe para o restante da temporada, já que Poole era um dos talentos mais promissores da equipe. Durante a temporada do campeonato que o Warriors disputou recentemente, ele foi um dos jogadores mais importantes que os fez levantar o troféu após as finais. Stephen Curry lembra daquele jogador que o ajudou a conquistar o título de número 4, mas ele pode ter sentimentos confusos sobre a forma como tudo aconteceu. Ele obviamente não pode lidar com isso, especialmente agora que Chris Paul chegou em uma troca por Jordan Poole.

Stephen Curry fala sobre a mudança de Jordan Poole e Chris PaulMarca English

Desde que aconteceu, Stephen Curry não tinha dito nada sobre toda a provação, mas isso mudou hoje. Em um vídeo postado em sua conta no Instagram, Stephen Curry falou sobre Jordan Poole e enviado Chris Paul uma mensagem. Sobre Poole, Steph disse: “Eu aprecio o irmão de quatro anos. Você é um campeão. Você cresceu bem na frente de todos em termos de que o primeiro ano foi difícil, muitas lesões.

“Apenas tentando encontrar o seu caminho, indo para G-liga e voltando e nos ajudando a terminar 15-5 no segundo ano. Nós ganhando um campeonato no terceiro ano. E, lutando até o fim no ano passado. Então, mal posso esperar para ver você florescer, garotão. Mal posso esperar para ver você brilhar em sua própria situação. Estamos ansiosos para competir e obviamente somos fãs de tudo que você se tornou. Boa sorte para você!”

CP, mal posso esperar para viajar com você, irmão. Será diferente conosco do mesmo lado. Vamos obtê-lo! Vamos obtê-lo! Stephen Curry se dirige a Chris Paul

Curry está emocionado por dividir a quadra com Chris Paul

Embora a mensagem para Chris Paul foi curto, Stephen Curry parecia bastante animado com o que os Warriors podem fazer com um dos melhores armadores da história recente da NBA. Tem havido muito debate porque Paul aparentemente joga na mesma posição que Curry. Mas os dois são tipos muito diferentes de Point Guards. Curry é um atirador afiado nato, mais ou menos o que Klay Thompson também faz. Essa posição está bem coberta. CP3 tem uma enorme habilidade de associação que nenhuma equipe Warriors possui. Além disso, ele pode criar jogadas espetaculares devido à sua criatividade. do Chris Paul chegada só pode ser considerada uma ótima notícia para o guerreiros‘ lista.