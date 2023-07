Stephen Curry, o cara que ninguém viu e acabou mudando a NBA: ainda tenho essa mentalidade de subestimar

Ccom o dele NBA carreira que hoje se destaca como uma das verdadeiramente históricas, Stephen Curry pode olhar para trás com certo prazer depois de provar que os céticos estavam errados.

Tendo sido extremamente subestimado ao ser convocado para a NBA, ele acabou mudando a forma como o esporte é praticado, aumentando muito a dependência de arremessos de três pontos além do arco.

Nunca houve um atirador à distância como Curryele fez parte do esporte e é difícil ver essa mudança sendo revertida agora que os jovens estão praticando tiro à distância muito mais do que antes Curry explodiu em cena na NBA.

O trailer do novo documentário de Steph Curry, “UNDERRATED”

Um documentário da Apple TV+ sobre CurryA carreira de está prestes a ser lançada, na qual ele deixa claro que nunca conseguirá escapar dos sentimentos de rejeição quando as pessoas o descartaram quando jovem.

“Tem sido uma grande oportunidade para reflexão, gratidão e valorização da minha jornada. Ver o produto final de quem eu sou agora e voltar a ser um garoto magro e baixinho que não passou no exame oftalmológico.” Stephen Curry diz em entrevista ao SensaCine.

“Acredite em si mesmo, acredite no processo e não se preocupe muito com os resultados porque isso se resolverá por si mesmo, mesmo lidando com o sucesso e o fracasso ao longo do caminho.

“É uma experiência de vida normal. Acho que isso tem algo para as pessoas dentro do esporte, do basquete e até da vida em geral.”

Curry era visto como muito magro

Antes de mostrar sua incrível habilidade de arremesso, você deve se lembrar da era da NBA. Era tudo sobre poder.

Shaquille O’Neal tinha definido uma era com seu tamanho único e capacidade atlética, e então Lebron James assumiu o poder de um levantador de peso no corpo de um atleta tonificado.

Curry não estava nessa faixa. Ele era magro, desengonçado e parecia um aluno do ensino médio jogando com jogadores universitários seniores.

No entanto, ele conseguiu mudar a forma como o talento é avaliado na liga e desenvolver seu próprio físico no processo.