Stephen Curry prova que não é humano e consegue seu segundo buraco em um nas últimas duas semanas

Bantes de perguntar. Não, você não está assistindo a uma repetição do hole in one Stephen Curry entrou em ‘O jogo‘. Este é um hole in totalmente novo que Curry acabou de comemorar como se tivesse acabado de ganhar o campeonato da NBA. Atualmente, Curry está jogando o Campeonato American Century Celebrity Golf. Ele acabou de se mover um ponto à frente do concorrente Mardy Fish mas o destaque do dia é seu segundo buraco em uma das últimas duas semanas. Isso foi ainda mais impressionante do que o último que ele conseguiu. No estilo Stephen Curry, ele disparou para correr mais de 100 jardas em comemoração a sua incrível conquista. Dado que ele não é um jogador de golfe profissional, Curry deveria comemorar por fazer isso, mas você está surpreso?

Stephen Curry é um atirador certeiro

As pessoas devem ter esquecido que estamos falando do maior atirador do mundo NBA história, ele literalmente detém esse título desde a última temporada. Essa distinção vai para a estrela da NBA com o maior número de três pontos na história da liga. Como um atirador afiado, é natural que possamos esperar feitos como este dele em diferentes esportes. Curry estava em êxtase depois de conseguir aquele buraco em um, mas a multidão estava ainda mais empolgada do que ele. Ao dar a entrevista quando isso aconteceu, ele estava bastante sem fôlego por ter feito aquela longa corrida até o buraco onde conseguiu a tacada. Foi uma visão para ver e os fãs estavam amando Steph pela forma como comemorou. Verdadeiramente, um grande destaque esportivo no fim de semana.

Esse buraco tem 152 jardas, é o sétimo e Stephen Curry é o primeiro jogador de golfe a fazer um hole in one ali mesmo. Durante o torneio atual, Stephen Curry na verdade jogou melhor do que a maioria dos golfistas profissionais no mesmo lugar. Esse Lago Tahoe O curso já hospedou alguns torneios profissionais no passado. Curry acabou de escrever seu nome nos livros de história deste curso e está longe de terminar. Há uma boa chance de ele vencer o torneio inteiro antes do final de semana. Sinta-se à vontade para repetir este buraco quantas vezes quiser, vale 100% a pena.