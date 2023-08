Stephen Thompson ‘em negociações’ com UFC sobre compensação por luta cancelada, mas ‘nada’ pago ainda

Stephen “Wonderboy” Thompson fez seu trabalho de peso para sua luta no UFC 291, mas o mesmo não pode ser dito de seu oponente, Michel Pereira, que bateu na balança com 74 quilos.

Isso levou à decisão de Thompson de recusar uma disputa de peso catch depois que Pereira chegou três libras acima do limite dos meio-médios na luta sem título. A luta acabou sendo descartada do card. Após o cancelamento, Thompson não recebeu nenhuma indenização do UFC, mas espera que isso mude nos próximos dias.

“Neste momento, minha gestão está conversando com o UFC”, disse Thompson sobre seu pagamento (relatado pela primeira vez por Mike Bohn, viciado em MMA) sobre A Hora do MMA. “[I’ve been paid] nada ainda. Eu sei [UFC President] Dana White está de férias. Esse cara é um workaholic, muito merecido, mas sinto que o UFC vai fazer o certo por mim.

“Eu fiz tudo o que eu deveria fazer. Tentei ser o mais honrado possível na hora de assinar meus contratos e cumpri-los e fazer o que o UFC manda. Fiz o que eles queriam de mim e sinto que eles farão o que é certo por mim. As coisas ainda estão em negociações. Acho que eles estão esperando o Dana White voltar das férias, e vamos partir daí. Mas neste momento, nada.”

White estava ausente do UFC 291 durante as férias na Itália, então Thompson acredita que descobrirá mais sobre um possível pagamento assim que o presidente do UFC voltar à ação.

Enquanto ainda aguarda a decisão final, o bicampeão dos meio-médios do UFC admite que seria difícil não ficar chateado se a organização optasse por não oferecer qualquer tipo de compensação.

“100%, sim, ficarei desapontado”, disse Thompson. “Quem não seria? Quando você aparece e está no ponto, e você não fez nada de errado e seu oponente fez. Seria realmente ruim se fosse esse o caso

“Mas sendo o cara positivo que sou, sinto que eles vão fazer o certo por mim. É por isso que ainda estou sorrindo agora.”

Idealmente, Thompson gostaria de ver o UFC adicionar uma provisão para futuros acordos de luta que proteja os lutadores que se deparam com decisões semelhantes. Ele ainda está no gancho para seu camp de treinamento completo, e esse custo agora sairá de seu bolso, a menos que o UFC faça o pagamento.

“Deve haver algo preto e branco no contrato”, disse Thompson. “Então dessa forma o lutador está protegido se algo acontecer, você está protegido.

“Porque muitas pessoas não percebem o que está envolvido em organizar um camp para uma luta. Quanto dinheiro você gasta, as pessoas que você traz para treiná-lo, seus treinadores. Tenho cinco treinadores e mais uma nutricionista, mais minha fisioterapia que gasto mais agora. Eu era o cara mais velho do cartão, na verdade, no fim de semana passado.

“Você gasta muito dinheiro se preparando para uma luta. Tento não pensar nisso, mas as pessoas não sabem o quanto você passa e quanto custa um acampamento. Apenas passar por isso para que isso aconteça é uma loucura.”