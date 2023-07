Sterling Mahomes desfruta de uma divertida aventura de teleférico com a mãe Brittany e o irmão Bronze

Tdurante o período de entressafra da NFL, Bretanha Mahomes tem mantido seus seguidores nas redes sociais atualizados com o que ela e o marido Patrick Mahomes têm se levantado.

Eles estiveram no Havaí e agora Bretanha Mahomes compartilhou algumas imagens de umas férias em Yellowstone.

Lá, Bretanha Mahomes levou seus dois filhos – de dois anos Sterling Mahomes e seis meses de idade Patrick ‘Bronze’ Lavon III – em uma aventura de teleférico para chegar a um chalé de esqui no topo de uma das montanhas.

Ela compartilhou vídeos de sua experiência, com libras esterlinas em descrença enquanto olhava pela janela.

“O trator está se movendo!” libras esterlinas podia ser ouvido gritando.

A viagem de Brittany Mahomes a Las Vegas

Além das férias em família mencionadas acima, Bretanha Mahomes fez uma viagem muito diferente na semana passada, acompanhando o marido Patrick Mahomeso zagueiro do Kansas City Chiefspara Las Vegas para sua participação no The Match.

Lá, ela postou uma foto sexy no Instagram, exibindo um vestido transparente que permitia que seus seguidores vissem sua calcinha.

Adorável Sterling Mahomes derrete fãs com seus jogos com o irmão Bronze

“Quando em Las Vegas”, foi a legenda dela para aquela foto sexy, que veio apenas alguns dias antes do saudável passeio de teleférico em Yellowstone.