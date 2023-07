Stipe Miocic: ‘Vou fazer o que eu quiser’ para Jon Jones no UFC 295

Para Stipe Miocic, campeão peso-pesado do UFC, a chave para desvendar o quebra-cabeça que é o atual titular Jon Jones é ser ele mesmo.

Isso significa que todo aquele alcance, chutes nas pernas, ataques giratórios e outras coisas imprevisíveis que fazem de Jones o campeão – e uma escolha frequente para o MMA GOAT – são secundários ao plano que ele tem de reconquistar o cinturão.

“Não vou deixá-lo ditar o que ele quer fazer”, disse Miocic no podcast de vídeo “Believe You Me” com Anthony Smith e Michael Bisping. “Vou ditar o que quero fazer. Eu vou fazer o que eu quero. No minuto em que o deixo parar de fazer o que eu quero, perco a luta. Mas se eu fizer o que quero, minhas chances são muito melhores de ganhar do que de perder.”

Questionado sobre as conhecidas ameaças que Jones apresenta, Miocic disse que o campeão é muito bom em “coisas improvisadas que funcionam”.

“Eu não sou assim”, acrescentou. “Você poderia dizer que eu sou um b**** básico – eu sou mais como um chute um-dois, um-dois. Eu sou simples. Ele é muito perigoso de todos os lugares. Ele faz coisas que você não esperaria, então preciso me preparar para tudo.”

Quando os dois se enfrentarem no UFC 295 em 11 de novembro no Madison Square Garden, Miocic disse que estará entre 245 e 250 libras, mais do que pronto para agarrar o novo peso que Jones adicionou ao seu corpo desde que saiu da divisão dos meio-pesados. Os críticos questionaram se a atenção de Miocic foi devidamente focada ao passar de meio período para período integral como bombeiro paramédico, mas o ex-campeão disse que nada mudou.

“Estou fazendo tudo o que devo fazer”, disse ele. “Não mudei nada do que fiz. Ainda posso malhar na estação. Não é como se todo dia fosse um sparring day, ou um pad day – é condicionamento, levantamento. Há dias de recuperação. Eu não entendo as pessoas.”

Se Miocic quer educar os fãs de MMA sobre alguma coisa, é que lutas como essas costumam ser difíceis de fazer. Vários meses se passaram entre Jones chamando-o depois de ganhar o cinturão dos pesos pesados, e parecia em várias ocasiões que a luta não daria certo. Miocic está de boca fechada sobre os bastidores das negociações, mas indicou que não foi uma reserva fácil. A certa altura, ele disse que foi forçado a adiar a luta devido à agenda agitada de sua família.

“As pessoas não entendem, é muito mais do que eu e um cara tentando lutar”, disse ele. “O UFC sempre tem algo que eles precisam alcançar e, às vezes, simplesmente não deu certo para eles. É um negócio, eu entendo.”

Jones tenta a primeira defesa do cinturão dos pesos pesados ​​que conquistou em março com uma rápida vitória sobre o ex-campeão interino Ciryl Gane. A exibição dominante rendeu a “Bones” o ESPY 2023 de Melhor lutador de MMA, uma honra que Miocic não está muito impressionado.

“Isso é bom para ele”, disse ele. “Infelizmente para ele, muita coisa vai mudar.”

Solicitado a prever a luta, Miocic disse que Jones não será capaz de controlar a luta lutando contra a tela.

“Estou saindo com o cinto enrolado na cintura – e novo, não há dúvida sobre isso”, disse ele. “Vou vencê-lo em todos os aspectos do jogo. Eu estou indo para o final.

Abaixo, a entrevista completa de Miocic.