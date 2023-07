Streaker de Las Vegas é preso após dançar em mesa de pôquer

Reproduzir conteúdo de vídeo



Se alguém vai reviver Will FerrellO refrão nu da festa de bunda, teria que ser um cara em Sin City – mas seu bom tempo foi interrompido pelas autoridades que prenderam sua bunda nua.

Confira este vídeo selvagem – obtido pelo TMZ – mostrando um cara que entrou no Harrah’s no domingo à noite vestindo nada além de seu terno de aniversário … entrando casualmente no cassino e indo para as mesas de pôquer, onde ele realmente conseguiu o show começou na frente de todos.

Com feijões e franjinhas à mostra, ele sobe em uma mesa de jogo e começa a girar no feltro. Os clientes ficaram claramente chocados, mas os funcionários do cassino pareciam chateados e insultados – uma mulher estava vomitando depois de dar uma olhada.

A segurança foi sinalizada quase imediatamente, mas antes que eles chegassem, o menino da natureza colocou todas as suas “fichas” na mesa – deitado de costas e indo espalhar a águia! Quando ele começou a pegar cartas e fichas, ele pegou o gancho quando 3 guardas pularam nele e o detiveram até que os policiais aparecessem.

Obtivemos o relatório policial que diz que os policiais foram chamados originalmente porque o homem havia agredido alguém no Flamingo Hotel e fugiu. Enquanto tentavam localizá-lo, ele foi detido pelo segurança do Harrah, que disse que ele foi visto tirando a roupa ao lado do The Linq Hotel.

Muitas pessoas falam sobre ir contra a parede em Las Vegas, e então há esse cara … que foi autuado por 2 contravenções – exposição indecente e conduta desordeira.