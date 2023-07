Sua conta do Bolsa Família pode estar em risco

Foi dada a largada! Dia 18 (terça-feira) se iniciaram os pagamentos da parcela de julho do Bolsa Família para quem tem NIS com final 1. Também começaram os adiantamentos concedidos pelo Governo Federal para determinados grupos: nas regiões afetadas por problemas climáticos ou desastres naturais, são tomadas medidas especiais para unificar o pagamento no primeiro dia do calendário de julho.

Porém, consultando os aplicativos auxiliares de pagamento, como o Caixa Tem, o Bolsa Família e o Portal Cidadão, os usuários têm enfrentado problemas. Muitos acabam visualizando mensagens informando questões técnicas, incluindo erros de login, e pensam que foram bloqueados do Bolsa Família.

Por isso, é importante entender o funcionamento destes aplicativos, e saber interpretar as informações exibidas neles. O objetivo do aplicativo é facilitar e otimizar a vida do cidadão beneficiário, e não trazer preocupações.

Vamos agora te ajudar a tirar suas dúvidas sobre os aplicativos Caixa Tem, Bolsa Família e Portal Cidadão, e assim, aproveitar melhor estas ferramentas. Vamos lá!

Bolsa Família: Calendário de julho

O calendário de pagamentos iniciou em 18 de julho para quem tem o NIS com final 1, os demais recebem nos dias sequentes do mês.

Confira o calendário completo do Bolsa Família em julho:

18 de julho – depósito para inscritos com NIS final 1;

19 de julho – depósito para inscritos com NIS final 2;

20 de julho – depósito para inscritos com NIS final 3;

21 de julho – depósito para inscritos com NIS final 4;

24 de julho – depósito para inscritos com NIS final 5;

25 de julho – depósito para inscritos com NIS final 6;

26 de julho – depósito para inscritos com NIS final 7;

27 de julho – depósito para inscritos com NIS final 8;

28 de julho – depósito para inscritos com NIS final 9;

31 de julho – depósito para inscritos com NIS final 0;

Bolsa Família: Como habilitar o aplicativo?

Algumas pessoas se frustram ao baixar um aplicativo importante, e se deparar com a informação que precisam ir presencialmente ao banco para habilitar seu dispositivo, ou aparelho de celular.

O processo de autenticação ou habilitação de um novo dispositivo em um aplicativo bancário ou de benefícios é um método de segurança adotado para proteger as informações e transações do usuário.



E por que isso é necessário? Aqui estão algumas razões:

Verificação de identidade:

A presença física permite ao banco confirmar sua identidade, garantindo que a pessoa que está tentando adicionar um novo dispositivo à conta é realmente o titular da conta. Isso é feito comparando a pessoa física com a foto no documento de identidade registrado no banco.

Proteção contra fraudes:

A exigência de presença física é um obstáculo para potenciais fraudadores. Se um fraudador obtém acesso ao nome de usuário e senha de um cliente, ele ainda terá dificuldade em adicionar um novo dispositivo à conta sem a presença física do titular da conta.

Controle de dispositivos:

A habilitação do dispositivo, ou celular, ajuda o banco a manter um controle dos dispositivos que têm acesso à conta. Isso é útil em situações em que um dispositivo é perdido ou roubado.

Configuração correta:

Por fim, ao visitar o banco para habilitar um dispositivo, os funcionários do banco podem ajudar a garantir que o aplicativo esteja configurado corretamente e que o usuário entenda como usá-lo de maneira segura.

Com o avanço da tecnologia, muitos bancos não estão mais exigindo a presença física para habilitar dispositivos. Em vez disso, eles estão adotando sistemas de verificação de identidade online. De qualquer forma, é preciso zelar pela segurança de sua identidade ao acessar o benefício.

Não consigo acessar o aplicativo! Estou bloqueado?

Quando chega o dia de receber o Bolsa Família, o cidadão acessa o aplicativo na expectativa de consultar e usar seu benefício. Mas nem sempre isso acontece, e pode ser frustrante.

Desde segunda-feira passada, 10/07, a Caixa começou a atualizar os canais de consulta do Bolsa Família. Com um número alto de usuários consultando ao mesmo tempo, os aplicativos têm apresentado muitas falhas e erros para acessar a conta.

Os problemas variam entre a longa espera na fila virtual, erro ao localizar a conta, atualizações e dados não disponíveis para consulta.

Tudo isso não significa, necessariamente, que o beneficiário não receberá sua parcela do Bolsa Família, mas sim instabilidades do próprio sistema.

Bolsa família: a qual mensagem o usuário deve ficar atento?

Nos últimos dias, milhares de beneficiários alegaram que receberam novas mensagens relacionadas ao cancelamento, desligamento e até mesmo sobre o valor que será concedido neste mês.

Muitos acabam se esquecendo que o Bolsa Família tem uma série de condicionantes, ou requisitos. Se não forem cumpridos, pode haver bloqueio ou desligamento do programa.

Veja agora algumas situações pontuais que podem passar desapercebidas por alguns.

Mudanças na renda familiar:

Alguém na composição familiar começou a trabalhar? Ou ganhou um valor a mais? Tudo isso pode fazer com que a base de dados identifique que sua família ultrapassou o limite elegível para o Bolsa Família. Isso pode causar bloqueio ou redução dos benefícios, portanto, é essencial manter o Cadastro Único atualizado.

Quem perceber valores reduzidos deve considerar a nova regra de transição para quem teve um aumento de renda, em que a o Bolsa Familia seguirá sendo pago pela metade. A renda dela pode aumentar até meio salário mínimo per capita, sem que a família saia imediatamente do programa.

Como informa o site do Governo Federal, a família que ultrapassar o critério de renda porque os membros conseguiram emprego, pode permanecer no programa por até 24 meses, recebendo 50% do valor do benefício.

Alterações de endereço:

Você mudou de endereço desde sua última atualização do Cadastro Único? Isso pode causar uma confusão nos dados, se a família que hoje mora em seu endereço antigo tiver cadastro na mesma residência. O sistema pode entender isso como uma duplicação de pedidos, e bloquear seu Bolsa Família, que ficara pendente para regularização.

Mudança de escola dos filhos:

Lembra que um dos requisitos para o Bolsa Família é a frequência escolar? Pois bem, se um filho troca de escola, o sistema pode estar aguardando a comprovação de frequência da antiga escola.

Como regularizar?

Para aqueles que foram bloqueados por falta de atualização cadastral e já regularizaram a situação, os valores retroativos devem ser recebidos até o final deste mês.

Por fim, em caso de dúvidas ou problemas, recomendamos agendar uma visita ao CRAS para verificar possíveis causas para cálculos errados na renda familiar.