Submersível indescritível da OceanGate: a embarcação de $ 795.000 que ninguém quer comprar

euolhando para comprar um Ocean Gate submersível? Bem, esteja preparado para desembolsar uma enorme $ 795.000. No entanto, apesar de estar no negócio de venda de iates nos últimos cinco anos, um corretor frustrado acredita em encontrar um comprador para o CEO da OceanGate. Stockton Rushvelho submersível é uma tarefa impossível.

Steve Reochum experiente corretor de iates de expedição que está no setor desde 1979, expressou sua exasperação com a embarcação, especialmente à luz da recente implosão catastrófica de outro submarino OceanGate, o Titan.

Reoch se envolveu com o Antípodas submersível depois que a OceanGate o abordou para vender a embarcação. Construido por Submersíveis Perry em 1973, o submarino de 13 pés está atualmente cotado por quase $ 800.000 na sede da OceanGate em Everett, Washington.

“Com seis propulsores elétricos individuais de 5HP, o Antipodes é altamente manobrável em profundidade e extremamente confortável para o piloto e até quatro tripulantes”, afirma o site do submarino.

Reoch revelou que Rush havia levado Antípodas em vários mergulhos bem-sucedidos, incluindo uma memorável expedição de observação de tubarões com o rapper Macklemore como passageiro. Notavelmente, o Antipodes foi classificado pelo American Bureau of Shipping, indicando que ele atendia aos padrões da indústria.

O status OceanGate complicou tudo

Como Ocean Gate avançou com seu segundo submersível, o Ciclope, Reoch recebeu uma ligação de Rush solicitando que ele vendesse os Antípodas. Enquanto isso, a OceanGate continuou a utilizar o Antípodas para expedições, garantindo que permanecesse ativo em vez de acumular poeira em um galpão.

Nos últimos cinco anos, houve algum interesse no submersível, mas Reoch descartou os possíveis compradores como pouco sérios ou não confiáveis. Após cinco anos de decepção, Reoch está convencido de que os Antipodes não vão vender.

A decisão da OceanGate de interromper todas as operações de exploração e comerciais complicou ainda mais as coisas, deixando a embarcação envolvida em litígios. Nas próximas semanas, Reoch planeja remover a listagem, declarando seu desejo de se dissociar do submersível devido às complexidades legais envolvidas.

Reoch expressou dúvidas de que o submersível atrairia qualquer comprador, principalmente devido aos problemas legais em andamento que assolam a OceanGate: “Ninguém será capaz de vender o submersível por anos por causa de litígios – é uma perda de tempo e tem sido por cinco anos.”