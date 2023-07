Submersível Titan já sofreu momento dramático em 2022: perdeu o controle e deixou passageiros em pânico

Tele Titã submersível que tragicamente implodiu durante uma visita ao Titânico os destroços em junho dominaram as manchetes por alguns dias.

Mas, descobriu-se que a mesma embarcação estava causando alguns problemas em 2022, algum tempo antes de seu eventual desaparecimento.

TikTok mostra o que aconteceu com o submarino Titan

O incidente OceanGate de 2022

O documentário agora surgiu de um especial da BBC em 2022, que mostra um ex-piloto, Scott Griffithperdendo o controle do submersível.

“Há algo errado com meus propulsores, estou empurrando e nada está acontecendo” Griffith pode ser ouvido dizendo, de acordo com o The Mirror.

Mais tarde, foi explicado que um dos propulsores do Titã pode ter sido montado incorretamente, fazendo com que um empurrasse a embarcação na direção errada, enquanto o outro propulsor estava correto, fazendo com que o submarino girasse.

O documentário mostrou membros da tripulação esperando por horas enquanto o CEO da OceanGate Stockton Rush trabalhou para corrigir o problema no navio HQ acima da água.

“Você sabe o que eu estava pensando, não vamos conseguir”, passageiro reneta rojas disse à BBC.

“Estamos literalmente a 300 metros (600 pés) do Titanic e, embora já estejamos no campo de destroços, não podemos ir a lugar nenhum a não ser andar em círculos.

“Ficamos muito felizes por termos descoberto como seguir em frente. Começamos a bater palmas dentro do submersível e dizer ‘Sim, podemos ir’.”

Depois que o sistema foi consertado, eles puderam ver os destroços antes de retornar com segurança à superfície.

Diz-se que a tripulação foi avisada antes de entrar no navio de que era “experimental” e “perigoso”.

CEO Correr rejeitou os problemas enfrentados pelo Titã naquele dia durante o documentário, mas admitiu ter “quebrado algumas regras” durante a produção do submersível.

Correr regularmente rejeitava críticas e preocupações de segurança, mas acabou morrendo dentro de sua criação quando implodiu em junho, enquanto o bilionário britânico Hamish Harding58 anos, explorador do Titanic Paul-Henri Nargeolet77, proeminente empresário paquistanês Shahzada Dawood48, e seu filho, Sulaiman Dawood19, também morreu.