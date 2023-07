Sugar Bear, pai de Honey Boo Boo, vai se internar na clínica de reabilitação de Lamar Odom

Fontes próximas a Sugar Bear disseram ao TMZ … ele procurou Lamar no fim de semana sobre ir a um de seus centros de tratamento e, na noite de quinta-feira, ele se internará em uma instalação no Kansas para se concentrar em sua recuperação.

Nossas fontes dizem que Sugar Bear conheceu Lamar no verão passado por meio de seu gerente, e desde então eles estabeleceram uma amizade, o que o levou a iniciar a reabilitação no Gold Bridge Treatment Center em Louisburg – parte do Grupo de Recuperação Odom.