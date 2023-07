Super RIZIN 2 resultados: Chihiro Suzuki marca nocaute chocante de Patricio Pitbull, Juan Archuleta ganha título

O Super RIZIN 2 coroou três campeões no Saitama Super Arena no domingo, mas Chihiro Suzuki foi indiscutivelmente a estrela da noite depois de marcar a maior reviravolta na história da promoção sobre o campeão do Bellator, Patricio Pitbull.

Suzuki e Pitbull concordaram em se enfrentar em um confronto leve com menos de uma semana de antecedência, e bastou meio round para Suzuki acertar duas brutais mãos direitas que nocautearam o campeão dos penas do Bellator.

Suzuki agora está invicto em suas últimas sete lutas no RIZIN, já que seu recente revés para o então campeão dos penas Kleber Koike foi anulado para um no-contest depois que o brasileiro perdeu o peso. Pitbull, 35-7 como lutador de MMA desde 2004, agora perdeu duas seguidas pela primeira vez em sua carreira.

O cinturão dos penas do RIZIN, que ficou vago após a falha de peso de Koike, estava em jogo na luta principal de domingo, e Vugar Karamov o conquistou ao forçar o astro japonês Mikuru Asakura a bater para um mata-leão no meio do primeiro round.

No evento co-principal, o experiente veterano do Bellator Juan Archuleta se tornou o primeiro americano a ganhar um título do RIZIN ao derrotar Hiromasa Ougikubo por decisão unânime. A luta do terceiro campeonato viu Seika Izawa defender com sucesso seu trono de peso átomo finalizando Claire Lopez com um estrangulamento ninja em apenas 65 segundos.

Confira os resultados completos do Super RIZIN 2 abaixo.

Vugar Keramov def. Mikuru Asakura por finalização (mata-leão) — Round 1, 2:41

John Archuleta def. Hiromasa Ougikubo por decisão unânime

Seika Izawa def. Claire Lopez por finalização (ninja choke) – Round 1, 0:65

Chihiro Suzuki def. Patricio Pitbull por nocaute – Round 1, 2:32

Tofig Musayev def. Akira Okada por nocaute – Round 2, 1:11

Shinobu Ota venceu Kenta Takizawa por nocaute técnico — Rodada 1, 4:54

Igor Tanabe derrotou. Daichi Abe por finalização (gancho de calcanhar invertido) – Round 1, 4:34

Yuki Ito derrotou Hiroya Kondo por decisão dividida