Supermercado Nordestão ABRE VAGAS para Auxiliar, Camarista e mais!

O Supermercado Nordestão, empresa moderna, vitoriosa e líder no mercado potiguar, está recrutando novos profissionais para compor o seu quadro de colaboradores. Dito isso, antes de falar mais sobre os postos de trabalho, veja quais são as vagas abertas:

Técnico (a) de Suporte – TI – Parnamirim – RN – Suporte Técnico;

Conferente de Expedição – Parnamirim – RN – Logística;

Auxiliar de Serviços Gerais (Depósito) – Parnamirim – RN – Limpeza;

Auxiliar de Serviços Gerais (Depósito) – Natal – RN – Limpeza;

Auxiliar de Cozinha – Natal – RN – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Cozinha – Parnamirim – RN;

Operador (a) de Abastecimento/Depósito – Parnamirim – RN – Estoque, Armazenagem;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Natal – RN – Fiscalização;

Camarista – Parnamirim – RN – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador de Abastecimento/Depósito – Natal – RN;

Operador de Loja (Perecíveis) – Parnamirim – RN;

Frente de Loja – Natal – RN – Atendimento.

Mais sobre o Supermercados Nordestão

Sobre o Supermercados Nordestão, é válido frisar que, em 50 anos de atuação, conquistou o prêmio Top Of Mind em todas as pesquisas por 15 anos consecutivos. É o 1º lugar do Nordeste e 3º do Brasil em vendas por check-out, distribuídos em 9 grandes lojas climatizadas.

Além disso, tem orgulho de contar com a preferência de mais de 1 milhão de pedidos por mês, número refletido no resultado do Índice de Preferência do Consumidor (IPCon) 2022, que elegeu o Nordestão como o supermercado mais amado do Nordeste, reconhecimento que destaca a conexão emocional com os clientes.

Por fim, constrói um cenário cada vez mais vitorioso e de resultados surpreendentes, baseado na força empresarial, na alegria contagiante de ser Nordestão, e na relação de trabalho, respeito e afeto que construímos, desde 1972, com a parceria dos colaboradores e fornecedores.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

