Suposta vítima compara Kevin Spacey a seu personagem em ‘Seven’: um pouco sinistro

EUn 1995 ‘Seven’ foi lançado, um dos David Fincherfilmes de maior sucesso, em que uma dupla de detetives (Brad Pitt e Morgan Freeman) teve que encontrar um assassino sádico que estava matando uma pessoa para cada pecado capital.

Esse assassino foi interpretado por Kevin Spaceyque atualmente é acusado de vários casos de abuso sexual e, curiosamente, uma das supostas vítimas o comparou com seu personagem no filme mencionado.

Um de Kevin SpaceyAs supostas vítimas compararam o ator ao seu personagem em ‘Seven’. Conforme exigido pela lei britânica, o nome da suposta vítima não foi divulgado, mas ele descreveu em detalhes o tipo de abuso que sofreu nas mãos de um dos nomes mais poderosos da indústria cinematográfica da época. Segundo seu depoimento, o toque ocorreu “mais de uma dúzia de vezes”.

Kevin Spacey tocou suas coxas e genitais

O testemunho veio em uma declaração em vídeo que o júri revisou. Segundo a suposta vítima, esses toques eram na “parte interna das coxas e genitais”, além de “tapinhas na bunda” e pressão para tocá-lo.

“Era um pouco como seu personagem em ‘Seven. Um pouco sinistro. Talvez não tão ruim”, disse ele.

Esses eventos ocorreram enquanto Kevin Spacey foi diretor artístico do teatro Old Vic de Londres e continuou “por alguns anos”, segundo a suposta vítima.

“Ele pegava minha mão e colocava em suas partes íntimas. Eu costumava dizer a ele ‘Você é um esquisito’. Ele ria disso, achava engraçado e não tinha vergonha.”

Suposta vítima responde a perguntas da polícia

De fato, a vítima contou seu último encontro com o ator. Ele o acompanhou a uma gala em Londres, mas Spacey ficou muito chateado por estar sendo perseguido pelas câmeras.

“Ele me bateu com a mão na parte interna das minhas coxas e depois foi para cima. Ele fez muito barulho, me acertou nas bolas, basicamente”, confessou.

Por fim, quando questionado pela polícia por que não denunciou o fato antes, a suposta vítima disse que era porque sentia vergonha.