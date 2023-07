Suposto invasor de Taylor Swift é preso do lado de fora de casa em Rhode Island

Taylor Swift As casas de Nova York continuam trazendo à tona o comportamento mais estranho – uma mulher acabou de ser presa por supostamente invadir sua propriedade em Rhode Island.

Chefe do Departamento de Polícia de Oeste Paul Gingerella disse ao TMZ … os policiais foram enviados à propriedade do cantor na tarde de segunda-feira para relatar um invasor e, quando os policiais chegaram, prenderam uma mulher que, segundo eles, havia sido avisada para ficar fora da propriedade de Taylor.

O TMZ obteve fotos mostrando o suspeito sendo algemado do lado de fora do portão da frente da casa de Taylor … bem no meio de três placas de “PROIBIDO ULTRAPASSAR”.