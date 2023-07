Suposto ‘trem fantasma’ de Vladimir Putin é revelado em fotos

Vladimir Putin viaja por toda a Rússia de trem, mas ninguém realmente sabia o quão luxuosas e seguras eram suas viagens… até agora.

Novas fotos, obtidas pela CNN, mostram o que supostamente é o “trem fantasma” de 22 vagões do presidente russo, que atua como seu motorista particular enquanto ele percorre cidades e vilas em todo o país.

As vantagens são impressionantes e incluem quartos luxuosos, vagões-restaurantes opulentos, sauna a vapor com banho turco, academia de ginástica de última geração e salão de massagens com máquinas antienvelhecimento.

Além disso, se Vlad quiser assistir a um filme, ele pode relaxar em seu próprio cinema particular. E, se ele decidir falar com sua equipe no Kremlin ou ficar em contato com as notícias do minuto, ele também pode fazer isso com seus sistemas de comunicação de alta tecnologia na ponta dos dedos.

Mas, isso não é tudo… Vlad está totalmente protegido de qualquer tentativa de assassinato ou ofensas militares enquanto ele está rolando pelos trilhos. O trem é equipado com portas fortemente blindadas e janelas à prova de balas, além de instalações médicas e um estoque de equipamentos de primeiros socorros para o caso de algo dar errado.

Mais um ponto… o trem supostamente custa US$ 74 milhões com US$ 15,8 milhões em manutenção anual.

A CNN recebeu as imagens inéditas de trens e aparentes documentos russos do Dossier Center, um grupo com sede em Londres dedicado a investigar Putin, e publicou todas as informações na manhã de terça-feira.