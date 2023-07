Surgem detalhes da nova temporada de Real Housewives of New York

EUm outubro o produtor do famoso programa de TVAndy Cohen, anunciou a nova temporada de Donas de casa reais de Nova York e as mudanças no elenco.

Após a estréia em 16 de julho, agora sabemos quem são as estrelas deste ano. Como Cohen já havia anunciado, o perfil que buscavam para o casting era focado em ter mulheres de diversos grupos sociais com o objetivo de refrescar o público.

Quem estará no novo RHONY?

Aqui está o que agora se sabe sobre o elenco da última temporada:

Erin Dana Lichy é uma corretora de imóveis que viveu em Manhattan toda a sua vida. Em junho, ela foi incluída na lista dos principais agentes imobiliários do The Hollywood Reporter. Ela também é dona de uma empresa de design de interiores. Ela é casada com o advogado Abraham Lichy e eles têm três filhos pequenos.

Brynn Whitfield é especialista na área de comunicação, marketing, relações públicas e ciência política. De origens humildes, Brynn é a primeira mulher no programa de descendência mestiça. Ela não é casada e poderia ser considerada uma das mais engraçadas da temporada pelo mesmo motivo.

Jessel Taank é publicitária de moda e consultora de marcas. Já trabalhou em marcas como Stella McCartney, Victoria Beckham, Michael Kors, Kylie Cosmetics, entre outras. Jessel nasceu em Londres em uma família originária da Índia. Desde criança sonhava em morar em Nova York. Atualmente é casada com o economista Pavit Randhawa, com quem tem dois filhos.

sai de silva cria conteúdo sobre moda e estilo de vida. O blog que a lançou à popularidade chama-se Scout the City. Ela colaborou com marcas de luxo como Dior, Fendi, Bentley, Vogue e muito mais. A criada no Brooklyn tem dois filhos com o marido David Craig, que é dona de casa.

Uba Hassan nasceu na Somália e cresceu na Etiópia. Ela começou sua carreira de modelo em 2007, quando imigrou para o Canadá com sua família. Ela tem sido o rosto de campanhas publicitárias para Ralph Lauren, Oscar De La Renta, Gucci, entre outros. Hoje ela é dona da marca Ubah Hot que vende molhos veganos de origem africana. Ela está muito envolvida em organizações sem fins lucrativos e foi até reconhecida pela Gabrielle’s Angel Foundation por seu trabalho na pesquisa do câncer. Atualmente, o empresário de 39 anos está solteiro.

Jenna Lyons é um designer de moda e empresário originalmente de Boston. Antes de Real Housewives, ela tinha seu próprio programa de televisão chamado Stylish with Jenna Lyons. Ela é conhecida no mundo da moda por revolucionar a imagem e o estilo da marca J. Crew. Ela era casada com o artista Vincent Mazeau, com quem teve um filho. Eles se divorciaram em 2011 e a imprensa revelou logo depois que Jenna sente atração por mulheres. Assim, ela se torna a primeira estrela lésbica do reality.

Onde assistir RHONY

O show está disponível em vários canais nos Estados Unidos, por meio do aplicativo Bravo ou da NBC. YouTube TV e Peacock também terão os episódios online. Os assinantes do Hulu podem acessar a retransmissão.