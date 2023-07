Surgem imagens perturbadoras de Heather Locklear caminhando ao longo de uma borda de prédio

Heather Locklear está preocupando seus fãs com as últimas imagens dela que foram divulgadas. Nas fotos, o ator é visto caminhando ao longo da borda de um prédio usando chinelos e parecendo estar falando consigo mesmo.

Aos 61 anos, os problemas de Locklear são bem conhecidos da maioria das pessoas, mas essas fotos deixaram seus seguidores preocupados e eles decidiram enviar mensagens de encorajamento para ela nas redes sociais.

Aparentemente, a imagem dela caminhando ao longo de uma borda foi tirada depois uma reunião de uma hora, que foi o gatilho para seu colapso. As imagens foram publicadas pelo Daily Mail.

Heather Locklear é mais conhecida por seu papel como Amanda Woodward em ‘Melrose Place’

O ‘Melrose Place‘ ou ‘Dynasty’ atriz alcançou a fama em 1982 aos 21 anos de idade com o papel principal de Stacy Sheridan no drama policial ‘TK Hooker’.

A partir daí sua carreira só cresceu e cresceu até que os vícios cruzaram seu caminho e a afetaram tanto pessoal quanto profissionalmente.

ela era casada com Tommy Leeo baterista de Motley Cruemas eles se divorciaram em 1993, quando o músico confessou sua infidelidade com outro artista.

Apesar de seus problemas amorosos, ela continuou acumulando sucessos em sua carreira e foi Sammy Jo Carrington em ‘Dynasty’ e no mesmo ano de sua separação ela se juntou ao elenco de ‘Melrose Place‘ em que ela interpretou Amanda Woodward por sete temporadas.

Em 1999, ela deixou o show devido ao vício em drogas, transtorno de ansiedade e depressão.

Durante esses anos ela estava com o guitarrista do Bon Jovi, Richie Sambora, com quem teve a filha Ava.

Depois de 13 anos juntos, ela descobriu que uma amiga de seu bairro havia iniciado um caso com seu marido, o que foi mais um duro golpe em sua vida pessoal.