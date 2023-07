Surgem novos detalhes assustadores sobre o submarino Titanic condenado

Novos detalhes assustadores surgiram sobre as 5 pessoas presas dentro do submarino rumo ao Titanic … e o que elas experimentaram levando à morte, que foi nada menos que um pesadelo tornado realidade.

Os passageiros condenados foram engolfados na escuridão o tempo todo em que estiveram dentro do submersível Titan enquanto desciam nas profundezas do Oceano Atlântico Norte para ver os destroços do Titanic em 18 de junho, de acordo com o New York Times.