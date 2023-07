SURPRESA para usuários do Instagram agradará a MUITOS

Depois de uma atualização recente do Instagram, muitos usuários estão preocupados com o possível término de ferramenta altamente útil. Atualmente, a maioria das pessoas tem mais de uma conta nesta popular rede social, que está entre as dez mais usadas no mundo, junto com o Facebook, Twitter e WhatsApp.

A empresa que é responsável pelo Instagram e WhatsApp é a Meta, que busca constantemente anunciar novidades para melhorar a experiência dos usuários. Recentemente, uma surpreendente novidade chamada “Close Friends” permitiu que tal importante ferramenta fique em risco.

Close Friends: alteração no Instagram agradará muitas pessoas

Essa plataforma tem uma ampla variedade de recursos que a tornam útil tanto para utilização pessoal quanto profissional. Entre as atualizações mais desejadas estava a possibilidade de utilizar o “Close Friends” também no feed. Isso possibilita que as publicações sejam compartilhadas apenas com um grupo seleto de pessoas, aumentando a privacidade e personalização.

Apesar de ser uma adição interessante, essa novidade pode comprometer mais ferramentas de privacidade do Instagram. Um bom exemplo é a opção de perfis privados, que permite que os usuários controlem quem pode segui-los e acessar suas publicações. Com o “Close Friends” para o feed, alguns temem que essa funcionalidade seja descontinuada no futuro.

Mas, por enquanto, tudo não passa de especulações feitas pelos usuários, e não há certeza sobre o destino dessas ferramentas no Instagram. A única certeza é que a plataforma continuará a evoluir, trazendo mais recursos e funcionalidades para aprimorar a experiência dos seus usuários.

“Ação bloqueada” da rede social

Você já recebeu alguma notificação de “Ação bloqueada” no Instagram? Essa rede social possui a capacidade para restringir algumas ferramentas do perfil quando identifica que você realizou repetidamente algumas ações em um curto período de tempo.

Essa medida é uma forma de combater o spam no Instagram, mas afeta os usuários mesmo quando não há intenção de realizar práticas inadequadas. Como resultado, certos recursos da conta podem ser temporariamente bloqueados. Mas, você sabe por que está sendo limitado nas ações do perfil? Vamos entender melhor:

Ação repetida

A rede social limita sua conta caso realize o mesmo comando diversas vezes, como:

Seguir variados perfis ao mesmo tempo;

Comentar com muita frequência;

Enviar mensagens em sequência;

Alternar entre contas públicas e privadas com muita frequência;

Entre outras situações.

A plataforma considera uma ação como spam se repetir diversas vezes em um curto espaço de tempo. Comumente, o Instagram limita apenas essa ação específica nessas circunstâncias. Assim, ele permite que você continue usando outras funções sem interrupções até que a ação seja desbloqueada. No entanto, se esses casos de repetição forem recorrentes, é possível o bloqueio de mais recursos na sua conta.



Extração dos dados

Utilizar aplicativos para extração de dados viola os termos do uso do Instagram. Por vezes, você pode ter conectado sua conta a um app de terceiros sem estar ciente dessa função, o que pode expor sua conta a restrições.

Isso é bastante comum em apps que prometem aumentar o número de seguidores e curtidas. Para evitar as punições, é recomendável trocar a senha, desconectando o perfil de tais plataformas.

Como recuperar a conta no Instagram

Relembrando: se a conta teve bloqueio por repetir uma ação específica, basta aguardar. Isso geralmente se trata de um bloqueio temporário que será desfeito após um período.

Caso o bloqueio tenha expirado, mas as funções não tenham sido restauradas ainda, pode haver algum erro na própria plataforma. Dessa forma, tente desconectar sua conta, atualizar o app ou limpar o cache do seu celular.

E lembre-se, o Instagram preza pela privacidade dos usuários e não cria perfis ou exige cadastros. Apenas armazena o número para enviar as respostas e, após algum tempo, as conversas são zeradas. Fique atento às diretrizes da comunidade e evite práticas inadequadas para garantir uma experiência positiva na plataforma.

Conteúdo inadequado na postagem

A conta também pode enfrentar restrições caso você compartilhe conteúdo que viole os direitos autorais de indivíduos ou marcas. Após receber denúncia, a rede social removerá a publicação que contenha material inadequado. Se ocorrer reincidência, capacidade de postar fotos e vídeos será limitada e, em casos mais graves, o perfil completamente desativado.

Além disso, há restrições aplicadas aos conteúdos que violam as Diretrizes da Comunidade do Instagram. Se o problema envolve uma postagem específica, verifique se algum conteúdo do seu perfil violou as diretrizes acessando a tela de status da conta:

Abra o Instagram ( Android ou iOS );

ou ); Acesse seu perfil;

Clique nas três barras;

Selecione “Configurações”;

Role a tela para baixo e toque em “Status da conta”;

Verifique se a situação está regularizada.

Se, mesmo assim, você não conseguir acessar o Instagram, existem algumas alternativas que podem ajudar a resolver o problema.