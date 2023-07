SWAT desce ao Caesars Palace após homem alegar ter arma no quarto

Um homem que afirma ter uma arma está preso em um quarto de hotel no Caesars Palace, segurando uma mulher contra sua vontade e jogando grandes itens pela janela … e agora, a SWAT está em cena.

Os policiais dizem que isso começou na manhã de terça-feira com uma chamada para possível violência doméstica no famoso resort do cassino. Quando os policiais chegaram, eles disseram que o homem entrou em uma sala enquanto tentavam fazer contato – ele disse que não estava saindo. Não apenas isso, mas ele disse que estava armado.



BTW, Metro PD diz que ele não está lá sozinho… o cara puxou uma mulher para dentro do quarto com ele antes que as coisas piorassem – e agora, ele quebrou janelas enquanto joga itens para fora de seu quarto… que está no ar um andar alto. Um objeto relatado que caiu é uma cadeira.



As autoridades estão dizendo para as pessoas limparem a área ou se esconderem… e há vídeos e fotos circulando online mostrando convidados e transeuntes fazendo exatamente isso, se escondendo com medo.

Um convidado visitando o Caesars Palace de Appleton, Wisconsin, compartilhou este vídeo com a FOX3 News mostrando a área da piscina sendo evacuada. Ela disse que também parecia que uma janela havia sido derrubada. https://t.co/WPpUoPiA14 pic.twitter.com/pGgKN06MUM — Fox3 Now (@fox3news) 11 de julho de 2023

Considerando que o homem pode ter uma arma com ele e pode começar a atirar pelas janelas… a polícia chamou oficiais da SWAT que estão se posicionando em toda a área. Uma equipe de negociação de crises também está no local.

A polícia diz que nenhum tiro foi disparado ainda.

Claro, o que vem à mente aqui é o Massacre de Las Vegas em 2017 … onde Stephen Paddock abriu fogo de um quarto de hotel no Mandalay Bay Hotel durante um festival de música, matando dezenas de pessoas e ferindo centenas de outras.