Sydney McLaughlin-Levrone chega a 400 vitórias nos campeonatos de atletismo dos EUA em seu mais novo evento

Sydney McLaughlin-Levrone está provando ser um estudo rápido em seu mais novo evento. Muito rápido.

McLaughlin-Levrone teve um desempenho dominante para vencer os 400 metros femininos no campeonato de atletismo dos Estados Unidos na noite de sábado.

Conhecido como o recordista dos 400 metros com barreiras, McLaughlin-Levrone está aprendendo as nuances dos 400 metros abertos nesta temporada. McLaughlin-Levrone fez com que parecesse fácil cruzando a linha em um tempo recorde de 48,74 segundos. Ela quase quebrou o recorde americano de 48,70 estabelecido por Sanya Richards-Ross em 2006.

Britton Wilson não conseguiu diminuir a diferença para McLaughlin-Levrone e ficou em segundo. Talitha Diggs terminou em terceiro.

É possível que McLaughlin-Levrone possa competir tanto nos 400 metros abertos quanto nos 400 com barreiras no próximo mês no mundial em Budapeste, Hungria. McLaughlin-Levrone se despediu dos 400 obstáculos graças à sua vitória recorde no mundial no verão passado na mesma pista de Hayward Field onde ela venceu no sábado.

Para pensar, McLaughlin-Levrone ainda está aprendendo o ritmo nos 400 abertos. Ela tem os obstáculos reduzidos a uma ciência, baixando o recorde mundial quatro vezes em um período de 13 meses.

“Os grandes sempre se esforçam”, disse McLaughlin-Levrone na transmissão da CNBC. “Quero ser um deles, então me esforço e saio da minha zona de conforto.”

Um dia depois de vencer os 100, Sha’Carri Richardson não mostrou sinais de desaceleração ao postar um tempo alucinante de 21,61 segundos com a ajuda do vento na primeira rodada dos 200. Apenas quatro mulheres registraram esse tempo ou foram mais rápidos sob qualquer condição de vento.

“Estou pronta – mentalmente, fisicamente e emocionalmente”, disse Richardson, cujo título nacional nos 100 metros há dois anos foi retirado depois que ela testou positivo para maconha. “Estou aqui para ficar. Não voltei. Estou melhor.”

Bryce Deadmon venceu os 400 m masculino no sábado, enquanto Rudy Winkler arremessou o martelo, Curtis Thompson o dardo, Marquis Dendy o salto em distância, Maggie Ewen o arremesso de peso, Chris Nilsen o salto com vara e Yared Nuguse os 1.500 masculinos. Maria Michta-Coffey e Nick Christie ganhou títulos nas caminhadas de corrida de 20 quilômetros. Engrenagem Krissy usou um chute tardio para passar Emma Coburn e levar o título da corrida de obstáculos.

Não parecia promissor para o campeão da NCAA Kenneth Rooks na corrida de obstáculos masculina quando ele caiu sobre a barreira e os corredores passaram por cima dele. Mas o corredor da BYU rapidamente se levantou da pista, voltou à corrida e correu para o título.

Tudo de acordo com seu plano de emergência. Rooks disse que analisa esse cenário antes de uma corrida – apenas por precaução.

Os 1.500 metros femininos foram uma corrida muito divertida, com Nikki Hiltz vencendo Athing Mu. Cory McGee terminou em terceiro para a vaga final no mundial, segurando Sinclaire Johnson, que mergulhou para a linha de chegada.

Como McLaughlin-Levrone, Mu está experimentando um novo evento. Mu é o atual campeão mundial nos 800.

Correr os 800 e 1.500 no mundial?

“Vamos ver”, disse Mu.

Nia Ali venceu os 100 obstáculos, segurando Keni Harrison. Foi o primeiro título de campeonato ao ar livre dos Estados Unidos com barreiras para Ali, a mãe de três filhos de 34 anos. Ali, a campeã mundial de 2019, caiu na primeira rodada no verão passado em Hayward em sua defesa de título.

Robert Gregory fora da Universidade da Flórida teve o melhor tempo na primeira rodada dos 200 metros masculinos. Noah Lyles tem uma vaga automática para o mundial nos 200 metros como o atual campeão do evento.