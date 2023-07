Tabela, Horários e Onde Assistir.

?A Copa do Mundo Feminina 2023 está aqui e promete ser um evento emocionante. Pela primeira vez na história, a competição acontece em dois países, a Austrália e a Nova Zelândia. Este evento esportivo de prestígio conta com a participação recorde de 32 seleções, divididas em oito grupos, uma expansão significativa em comparação com as 24 equipes que disputaram em 2019. A aguardada final está programada para o dia 20 de agosto.

Preparando-se para a Copa

A tão aguardada Copa do Mundo Feminina 2023 começou na quinta-feira, 20 de julho. Com a estreia da seleção brasileira marcada para segunda-feira, 24 de julho, contra o Panamá. OBrasil está repleto de expectativas.

A competição segue um formato padrão de torneio, começando com a fase de grupos, seguida por oitavas de final, quartas de final, semifinais e, finalmente, a grande final.

Visão geral da competição

Cada um dos oito grupos do torneio consiste em quatro equipes. Aqui está a divisão completa dos grupos:

Grupo A: Suíça, Nova Zelândia, Noruega e Filipinas.

Grupo B: Austrália, Canadá, Nigéria e Irlanda.

Grupo C: Espanha, Japão, Zâmbia e Costa Rica.

Grupo D: China, Dinamarca, Haiti e Inglaterra.

Grupo E: Estados Unidos, Holanda, Portugal e Vietnã.

Grupo F: Brasil, França, Jamaica e Panamá.

Grupo G: Argentina, Itália, Suécia e África do Sul.

Grupo H: Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos.

Cronograma dos jogos

A primeira etapa do campeonato é composta pela fase de grupos. Aqui está o cronograma completo dos jogos para cada grupo:

Grupo A

20/07 – 4h – Nova Zelândia x Noruega

21/07 – 2h – Filipinas x Suíça

25/07 – 2h30 – Nova Zelândia x Filipinas

25/07 – 5h – Suíça x Noruega

30/07 – 4h – Suíça x Nova Zelândia

30/07 – 4h – Noruega x Filipinas

Grupo B

20/07 – 7h – Austrália x Irlanda

20/07 – 23h30 – Nigéria x Canadá

26/07 – 9h – Canadá x Irlanda

27/07 – 7h – Austrália x Nigéria

31/07 – 7h – Canadá x Austrália

31/07 – 7h – Irlanda x Nigéria

Grupo C

21/07 – 4h30 – Espanha x Costa Rica

22/07 – 4h – Zâmbia x Japão

26/07 – 2h – Japão x Costa Rica

26/07 – 4h30 – Espanha x Zâmbia

31/07 – 4h – Japão x Espanha

31/07 – 4h – Costa Rica x Zâmbia

Grupo D

22/07 – 6h30 – Inglaterra x Haiti

22/07 – 9h – Dinamarca x China

28/07 – 5h30 – Inglaterra x Dinamarca

28/07 – 8h – China x Haiti

01/08 – 8h – China x Inglaterra

01/08 – 8h – Haiti x Dinamarca

Grupo E

21/07 – 22h – Estados Unidos x Vietnã

23/07 – 4h30 – Holanda x Portugal

26/07 – 22h – Estados Unidos x Holanda

27/07 – 4h30 – Portugal x Vietnã

01/08 – 4h – Vietnã x Holanda

01/08 – 4h – Portugal x Estados Unidos

Grupo F(Grupo do Brasil)

23/07 – 7h – França x Jamaica

24/07 – 8h – Brasil x Panamá

29/07 – 7h – França x Brasil

29/07 – 9h30 – Panamá x Jamaica

02/08 – 7h – Jamaica x Brasil

02/08 – 7h – França x Panamá

Grupo G

23/07 – 2h – Suécia x África do Sul

24/07 – 3h – Itália x Argentina

27/07 – 21h – Argentina x África do Sul

29/07 – 4h30 – Suécia x Itália

02/08 – 4h – Argentina x Suécia

02/08 – 4h – África do Sul x Itália

Grupo H

24/07 – 5h30 – Alemanha x Marrocos

24/07 – 23h – Colômbia x Coreia do Sul

30/07 – 1h30 – Coreia do Sul x Marrocos

30/07 – 6h30 – Alemanha x Colômbia

03/08 – 7h – Coreia do Sul x Alemanha

03/08 – 7h – Marrocos x Colômbia

Onde assistir a Copa do Mundo Feminina 2023

Os fãs de futebol podem acompanhar a Copa do Mundo Feminina 2023 nas plataformas da Globo. A emissora transmitirá sete jogos na TV aberta, incluindo uma partida de cada fase do mata-mata, além da decisão final em 20 de agosto. No SporTV, 34 partidas serão transmitidas, incluindo todos os jogos do Brasil.

Além disso, os jogos também podem ser assistidos no Globoplay, a plataforma de streaming da Globo, e nas plataformas do streamer Casimiro, pela Caze TV no YouTube ou pela Twitch. O apresentador transmitirá 24 jogos da Copa do Mundo Feminina 2023.

Prepare-se para a emoção e a adrenalina enquanto as melhores equipes de futebol feminino do mundo se enfrentam no palco global. Seja você um fã de longa data ou alguém que está apenas descobrindo o esporte, a Copa do Mundo Feminina 2023 promete ser um evento imperdível.