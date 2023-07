Tacchini abre 40 vagas de emprego pelo país

A renomada empresa Tacchini, referência no setor de tecnologia e inovação, anunciou hoje a abertura de diversas vagas de emprego em várias cidades do país. Com um ambiente de trabalho dinâmico e inspirador, a companhia oferece aos seus colaboradores um pacote abrangente de benefícios e oportunidades de crescimento profissional. Os interessados em fazer parte dessa equipe de excelência podem se candidatar a partir de hoje mesmo através do site oficial da empresa.

Tacchini abre vagas de emprego pelo país

A companhia é reconhecida por valorizar seus funcionários e proporcionar um ambiente de trabalho que estimula a criatividade e a inovação. Além de oferecer salários competitivos, a empresa disponibiliza uma série de benefícios que tornam a experiência de trabalho ainda mais gratificante. Dentre os principais benefícios oferecidos aos colaboradores, destacam-se:

Plano de saúde abrangente para o colaborador e seus dependentes;







Programas de capacitação e desenvolvimento profissional;







Ambiente colaborativo e inclusivo;







Flexibilidade de horário;







Oportunidades de crescimento dentro da empresa;







Incentivos para práticas esportivas e bem-estar;







Programas de incentivo à inovação e criatividade;







Licença parental estendida;







Ações de responsabilidade social e sustentabilidade.

A Tacchini está em busca de profissionais talentosos e dedicados para integrar diversas áreas da empresa. Confira abaixo as vagas disponíveis:

Desenvolvedor(a) Front-end







Analista de Marketing Digital







Engenheiro(a) de Software







Gerente de Projetos







Especialista em UX/UI







Analista de Recursos Humanos







Designer Gráfico







Analista de Suporte Técnico







Consultor(a) Comercial







Especialista em Segurança da Informação







Coordenador(a) de Logística







Analista Financeiro







Assistente Administrativo







Estagiário(a) em Tecnologia da Informação

Veja também: Oi abre 29 vagas de emprego em todo o país

Como se candidatar

O processo de candidatura é simples e realizado inteiramente online no site 123empregos. Basta seguir os passos abaixo para se candidatar às vagas na Tacchini:

Acesse o site;







Crie uma conta na plataforma Gupy, caso ainda não possua uma.







Navegue pelas vagas disponíveis e clique naquela que mais se adequa ao seu perfil.







Leia atentamente os requisitos e responsabilidades da vaga.







Clique em “Candidatar-se para a vaga” e preencha o formulário com suas informações pessoais e profissionais.







Anexe seu currículo atualizado e outras informações relevantes, se necessário.







Finalize a candidatura.

Após enviar sua candidatura, você receberá um e-mail de confirmação da Tacchini, informando que sua candidatura foi recebida e está sendo analisada. Caso seu perfil esteja alinhado com os requisitos da vaga, você poderá ser convidado para participar de etapas adicionais do processo seletivo.

Sobre a Tacchini



Você também pode gostar:

Fundada em 1990, é uma empresa líder no setor de tecnologia e inovação, especializada no desenvolvimento de soluções e sistemas avançados para diferentes indústrias. Com sede na cidade de São Paulo, a empresa expandiu suas operações ao longo dos anos e atualmente possui escritórios em diversas cidades do Brasil.

A cultura da Tacchini é pautada na valorização das pessoas, na busca constante pela excelência e na inovação como pilar fundamental para o crescimento do negócio. Além disso, a empresa também é reconhecida por seu compromisso com a responsabilidade social e ambiental, promovendo ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável da comunidade e do planeta.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.