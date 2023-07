Talor Gooch é o jogador de golfe masculino do ano da LIV

Talor Gooch, escrito sem a letra y, porque sua mãe os odiava e queria que fosse registrado no registro civil, é VIDA Golfeé o homem do ano. O homem de Midwest City, a cidade de Oklahoma onde os Top Guns da Tinker Division vagam, somou sua terceira vitória na liga financiada pela Arábia Saudita, vencendo com um putt de seis metros no último buraco do LIV Golf Andalucia, aplaudido como se fosse foram uma vitória local dos entusiastas de Valderrama.

O jogador mais criticado na época por sua fuga para o circuito emergente – “Gostaria de quebrar a cara dele”, confidenciou anonimamente um jogador do PGA Tour ao Golf Digest – acumulará 13,2 milhões de dólares em ganhos em 2023, após os quatro milhões que ele embolsou. Apenas Scottie Scheffler (18) e Jon Rahm (15)os melhores do PGA Tour, têm uma conta mais saudável em 2023.

Gooch31, um início tardio, que se afastou da tradição familiar de beisebol – seu pai jogou nos times de desenvolvimento do Texas Rangers – um cara “que fala pouco”, como samuel del valque jogou com ele no Canadá, observa, não se esquivou do que estava ao seu lado na final de domingo.

À frente, uma tacada atrás, estava Bryson DeChambeauo jogador que ainda não conseguiu vencer na sua versão magra – emagreceu 10 quilos em um ano depois de ver que a experiência de ganhar 20 quilos de massa muscular não deu muito certo e ficou “super inflada” – e atrás dele era Brooks Koepkaseparados por duas tacadas, um dos golfistas do momento.

retorno de Gooch

Isso não afetou Goochque jogou como um autómato, levando quase todos os fairways e vários greens e que só fez um bogey, devido a uma má abordagem ao buraco 9.

O golfista ‘científico’ estava duas tacadas à frente na primeira visita à sede do clube. Talor precisava correr riscos. E ele começou a jogar golfe corajoso, com tacadas birdie em quase todos os buracos. No dia 13, após uma fabulosa cunha, a um metro da bandeira, ele havia perseguido DeChambeauque começou a rachar do tee.

Ele errou o fairway no dia 17, o par 5 no lago, e deu uma tremenda tacada para fazer birdie e manter o dedo no pulso até o dia 18, onde voltou para a mata, enquanto Gooch pegava o green do fairway. E naquele círculo traçado pela torcida, onde tantos putts foram perdidos e desempates forçados neste percurso – Jimnez, Rodiles… – o nativo de Oklahoma acertou no meio.

Com esse mesmo acabamento, dois birdies nos buracos que recolhem em Valderrama, David Puig subiu ao quinto lugar, a melhor classificação da sua vida no LIV Golf, circuito que sai reforçado em Espanha. Entretanto, um bogey, o único do dia, tirou Sergio Garcia (70 pancadas) do top 10, o seu habitat natural em Valderrama. Ele foi o décimo primeiro. Eugenio Lopez Chacarra75 tacadas, foi 41º.