TAM abre 14 vagas de emprego em todo o país

A TAM, renomada empresa de aviação executiva, está anunciando a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes áreas de atuação no país. Com o objetivo de expandir sua equipe e fortalecer seu posicionamento no mercado, a empresa busca profissionais qualificados e motivados para integrarem seu time.

TAM abre vagas de emprego em todo o país

A companhia é reconhecida por oferecer excelentes benefícios aos seus colaboradores, visando promover um ambiente de trabalho positivo e incentivador. Entre os benefícios disponíveis para os funcionários, destacam-se:

Salário competitivo e compatível com o mercado.







Plano de saúde abrangente, incluindo cobertura médica e odontológica.







Vale-refeição ou alimentação.







Vale-transporte ou auxílio-transporte.







Programa de incentivo à capacitação e desenvolvimento profissional.







Ambiente de trabalho colaborativo e com oportunidades de crescimento.







Flexibilidade de horário em determinadas posições.







Participação nos resultados da empresa.







Convênios com instituições de ensino e empresas parceiras.







Ambiente de trabalho seguro e de qualidade.

A TAM está ofertando diversas vagas de emprego em diferentes áreas, adequadas a profissionais com diferentes perfis e formações. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Piloto de avião executivo.







Comissário de bordo.







Técnico em manutenção aeronáutica.







Engenheiro aeronáutico.







Analista de recursos humanos.







Coordenador de operações de voo.







Gerente de vendas.







Despachante operacional de voo.







Analista de marketing.







Auxiliar administrativo.







Assistente financeiro.







Supervisor de qualidade.







Mecânico de aeronaves.







Operador de sala de controle.

Como se candidatar

As vagas de emprego da TAM estão disponíveis no portal 123empregos. Os interessados podem acessar o site, realizar o cadastro e buscar pela empresa TAM para visualizar todas as oportunidades disponíveis. Cada vaga possui informações detalhadas sobre os requisitos e responsabilidades, permitindo que os candidatos escolham aquela que melhor se adequa ao seu perfil.

Os interessados devem realizar a candidatura diretamente pelo portal 123empregos, seguindo as instruções específicas de cada vaga. É importante estar atento aos prazos estabelecidos e enviar um currículo atualizado, demonstrando as habilidades e experiências relevantes.

Sobre a empresa

A TAM é uma empresa líder no setor de aviação executiva, oferecendo serviços de transporte aéreo privado, fretamento de aeronaves, gerenciamento de aeronaves e outras soluções personalizadas para clientes corporativos e particulares. Com uma frota moderna e uma equipe altamente qualificada, a companhia se destaca pela excelência no atendimento ao cliente e pelo compromisso com a segurança.

A empresa valoriza o desenvolvimento de seus colaboradores, investindo em treinamentos e oportunidades de crescimento profissional. Além disso, a companhia busca constantemente inovações tecnológicas e sustentáveis para aprimorar seus serviços e reduzir seu impacto ambiental.

