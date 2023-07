Tanto o PSG quanto o Real Madrid estão esperando a próxima jogada de Mbappé

kylian Mbappé tem PSG e Real Madrid em suspense mais uma vez. É a mesma história de todos os verões, com o avançado francês mais uma vez a ser dono do seu próprio destino.

Ninguém lida com contratos e suas complexidades como Mbappé e sua equipe, liderada por Fayza Lamarimãe e empresária do jogador, a única que conseguiu garantir que PSG não é uma prisão de riqueza para seu filho.

Agora ele deve escolher: renovação ou venda. PSG ou Real Madrid. Mbappé e seus advogados estão ponderando e os dois clubes estão esperando.

Em Real MadridAos olhos dele, o cenário atual convidaria a pensar agora ou nunca, não fosse o fato de que essa situação já aconteceu três vezes antes.

Em 2017, quando Mbappé estava em Mônaco e houve um acordo entre Real Madrid e dono do clube monegasco, Dmitry Rybolovlevpara sua transferência, o jogador deu meia-volta para ir para PSG.

Em 2021, os Merengues voltaram a tentar, com Mbappé determinado a partir, mas PSG rejeitou todas as ofertas, a mais alta das quais ascendeu a 200 milhões de euros.

A terceira tentativa ocorreu há um ano, com Mbappé definido para se tornar um agente livre e o acordo entre o jogador e Los Blancos acordado verbalmente, mas não assinado. O final dessa história é bem conhecido: ele renovou e ficou no Parc des Princes.

Em 2023 a história continua, mas com um cenário completamente diferente. Agora é PSG que querem vender o jogador se Mbappé não renova o contrato e Real Madrid são os que estão esperando nos bastidores.

Mbappése ele quiser assinar Real Madrid neste verão, é quem tem que fazer todo o trabalho, porque Real Madrid são inflexíveis: eles não vão negociar com Paris Saint-Germain. Neste caso, deve ser Fayza Lamari quem chama Florentino Pérez com um preço fixo.

Então, e só então, seria Real Madrid siga as etapas para concluir a transferência e obter o jogador.

O preço, porém, não deve ultrapassar os 200 milhões de euros, que é o valor que Real Madrid tem em seu orçamento para toda a operação.

Nesta altura, o clube espanhol não tem pressa. O objetivo, caso o jogador esteja ao seu alcance, é reduzir ao máximo o preço da transferência, o mesmo objetivo que Mbappé teria.

PSGque tem que montar uma nova equipe com Luis Henrique como treinador e sem Lionel Messi e Mbappéas duas grandes estrelas dos últimos dois anos, preferem que uma venda aconteça rapidamente.

Não é um cenário fácil para o clube francês, que tem como missão reconstruir uma equipa que volte a entusiasmar os seus adeptos e lutar pela Liga dos Campeões.

Duas semanas importantes para Mbappé

A bola está dentro MbappéTribunal de Justiça, e é ele quem tem que tomar uma decisão: PSG ou Real Madrid.

O roteiro do jogador não era tomar essa decisão agora, mas deixar o clube francês em 2024.

Esse foi o plano que traçou no verão passado, quando partiu Real Madrid abandonado no altar em favor de um PSG renovação cheia de condições.

Embora a assinatura tenha sido anunciada até 2025, a realidade foi bem diferente, com o jogador a chegar a acordo até junho de 2024, mas com opção de jogador por mais um ano.

Esta opção precisava ser exercida formalmente pelo jogador antes de 30 de junho de 2023, porém o ex-jogador Mônaco prodigy informou ao clube por meio de uma carta que não faria isso.

Nasser Al-Khelaifi é claro neste ponto: renovação ou venda. A boa notícia para Real Madrid é que não haverá vetos.

Apesar da má relação entre PSG e o clube, o Catar aceitará o dinheiro para Mbappé sem olhar de onde vem.

O negócio parece relativamente simples, com apenas a estrutura financeira da Mbappéo bônus de fidelidade da empresa é um problema.

O jogador francês ainda tem que coletar bônus de PSG no valor de cerca de 170 milhões de euros, mais um ano de salário no valor de cerca de 70 milhões de euros. No total, 240 milhões de euros é o que Mbappé tem que decidir desistir de assinar por Real Madrid um ano antes do previsto.

Até este ponto ele esteve disposto a se curvar e permitir que algum dinheiro caísse de suas mãos, mas não todo, e é aí que reside a questão que complica tudo.

Se Mbappé termina seu contrato em PSGele ganha cada centavo e também joga para Real Madrid de qualquer forma.

Seria uma grande jogada para o jogador, mas é exatamente isso que o clube francês não quer, pois não quer pagar uma fortuna a um jogador só para ele sair de graça.

Os dois cenários para Mbappé

Neste momento, existem dois cenários. A primeira é que o jogador se recusa a renovar e que PSG empurrá-lo para a porta de saída para Real Madrid.

Outra alternativa é que Mbappé e PSG assinar um novo contrato e fechar uma venda em 2024. Mbappé iria coletar seus bônus e PSG desfrutariam dele por mais um ano e saberiam que receberiam o dinheiro da transferência.

No entanto, em tal cenário, há dois vencedores em PSG e Mbappémas Real Madrid seria o perdedor óbvio, o que torna difícil prever sua resposta a essa possibilidade.

Nasser Al-Khelaifi fica claro que a novela não deve durar mais de duas semanas. Esse é o prazo que o PSG presidente deu Mbappé tomar uma decisão e, se o atacante não renovar nesse prazo, vai vender o jogador.

Mbappé está no controle de seu próprio destino. Resta saber se ele favorece o dinheiro ou o desenvolvimento esportivo. Se for o primeiro, ele vai ficar em PSG por pelo menos mais um ano, mas se for o último, jogará pelos Blancos em 2023/24.