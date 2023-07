Tata Martino fala sobre a transformação de Messi: Ele está mais à vontade

Tata Martino se reunirá no Inter Miami com alguns dos jogadores que treinou durante sua passagem pelo Barcelona. Um deles é Leo Messi.

Em entrevista à TyC Sports, tata explicou o que viu do jogador argentino antes de sua nova aventura, observando que ele mudou desde o tempo que passaram juntos no Camp Nou.

“São bons capítulos, mas são todos diferentes”, afirmou martinho.

“Vejo que ele tem a mesma vontade de sempre, mas chegou a outra fase e está muito mais tranquilo com tudo o que aconteceu com a seleção argentina nos últimos anos.”

“Ele tinha um peso muito grande nos ombros, e tirá-lo o transformou no dia a dia”, disse. martinho disse, referindo-se aos títulos que Messi conquistou com a Alviceleste, incluindo a cobiçada Copa do Mundo.

Quanto às possíveis estreias de Messi e Busquets com Inter Miami, Tata Martino não revelou uma data definida.

“Não descarto a estreia do Leo, mas tenho que vê-lo em mais um treino”, disse. martinho indicado. “Eu também tenho que ver como ele e Busquets sentir.

“Ambos chegaram em boa forma e pode haver a expectativa de vê-los na sexta-feira, mas não quero me apressar em dizer algo que não posso entregar.”

Primeiro treino de Lionel Messi com o Inter Miami

Um Messi motivado

O próprio Leo confirmou no dia de sua apresentação ao time da MLS que está ansioso para sua nova aventura nos Estados Unidos.

“Estou com muita vontade de começar a treinar, venho com a mesma vontade de competir, vontade de vencer e que este clube continue crescendo”, disse.

“Acredito que eu e os meus companheiros vamos dar tudo para fazer crescer este projeto e estou muito feliz por ter escolhido esta cidade, por ter escolhido este projeto.

“Não tenho dúvidas de que vamos nos divertir muito e vamos experimentar coisas muito boas.”