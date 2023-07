Tata Martino feliz por ter Messi: precisamos de paciência para colocá-lo em dia

Hnossa depois que o Inter Miami anunciou seu contrato com Lionel Messi, a seqüência sem vitórias do time chegou a 11 com uma derrota por 3 a 0 para o St. Louis City na noite de sábado, na estreia de Gerardo Martino como técnico. Messi seria apresentado na noite de domingo como o estádio de Miami em Fort Lauderdale, Flórida.

“Em primeiro lugar, estamos felizes que a assinatura do contrato foi oficializada hoje e amanhã ele tem sua apresentação. Gostaríamos de poder presenteá-lo com uma vitória por essa apresentação, e não pudemos para fazer isso. Depois, olhando para o futuro, com a emoção de ter o melhor jogador do mundo jogando pelo seu time. Mas também com a paciência que precisamos ter para prepará-lo fisicamente para que ele possa jogar no lugar certo momento”, disse Martino.

Tata Martino feliz por ter Messi a bordo enquanto a série sem vitórias do Inter Miami se estende para onze!LAPRESSE

Phil Neville foi demitido do cargo de técnico do Miami em 1º de junho, após 2 temporadas e meia. Martino, que treinou Messi no Barcelona e na seleção argentina, foi contratado em 28 de junho.

O campeão mundial pode estrear já nesta sexta-feira, 21 de julho, quando o Miami inicia sua campanha na Copa da Liga de 2023 em casa contra o Cruz Azul, da Liga MX.