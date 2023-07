Taylor Russell obtém vista VIP do show de Harry Styles em meio a rumores de namoro

Reproduzir conteúdo de vídeo



Estilos de Harry tem seus fãs agitados com a possibilidade de que ele esteja namorando Taylor Russel – e com base em onde ela estava neste fim de semana … eles podem estar em alguma coisa.

O TMZ obteve fotos e vídeos que mostram a atriz assistindo ao show de Harry em Viena no sábado à noite no que parece ser uma espécie de tenda VIP. Mais do que apenas isso, porém, também parece ser uma área onde a equipe de HS pode estar lidando com as tarefas do show do BTS.

Como você pode ver, Taylor – que é retratado com o corte curto e vestido branco – está sentado ao lado de um cara, que tem um dispositivo eletrônico e monitores na frente dele. Parece que ele pode ser o gerente de palco de Harry ou algo assim… e que ele estava puxando as alavancas do show.

Taylor está ao lado desse cara … e ela também está dançando a noite toda enquanto Harry se apresenta. Entre as músicas, TR estava conversando com o membro da equipe – absorvendo tudo.

Parece que ela esteve lá durante todo o show … e sua aparição aqui se encaixa com as fotos dela em Viena, com um cara que os fãs têm certeza de que é realmente Harry. E sabado uma dessas fotos apareceu para mostrá-la usando exatamente essa roupa e balançando o mesmo ‘fazer’.

E ainda é domingo, mesmo filmagem mais suposta dos dois andando pela cidade também começou a circular … deixando a brigada de Harry em um frenesi total com a chance de que ele possa ter um novo interesse amoroso em sua vida. Na verdade, eles estão muito felizes com isso.

Os rumores de namoro começaram no mês passado, quando Harry estava identificado andando com Taylor em Londres… e aparentemente segurando a mão dela também. Agora, parece que ela o está acompanhando na turnê, pelo menos parcialmente. Não está claro se ela irá para suas outras datas europeias.

Como dissemos, os Harries (como são conhecidos) estão perdendo o controle sobre esse possível casal … e, infelizmente, isso ocorre às custas de Olivia Wildecom quem Harry namorou no ano passado.

Escusado será dizer que sua base de fãs não estava totalmente emocionada com esse par … como o sentimento coletivo, ao que parece, era que estar com ela trouxe muito drama que ele normalmente não teria ao seu redor … se não fosse por ela . Sim, estamos nos referindo a Florence Pugh, Jason Sudeikisetc

Anyhoo, eles estão para baixo quebrado agora … e aparentemente, parece-nos que ele já pode estar se mudando para outra pessoa – que também está mais próxima dele em idade … FWIW.

