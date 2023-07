Taylor Swift cai na gargalhada enquanto canta uma faixa dissimulada de Kanye West em show em Seattle

Taylor Swift A artista apresentou a faixa “This Is Why We Can’t Have Nice Things” durante um show pela primeira vez desde 2018 em seu show Eras Tour no Lumen Field de Seattle.

Enquanto ela cantava a letra, “E aqui está para você, porque o perdão é uma coisa boa de se fazer”. Rápido caiu na gargalhada, um movimento característico que ela sempre faz durante a música. Depois de se recompor, ela comentou brincando: “Não consigo nem dizer isso com uma cara séria.”

Taylor Swift x Kanye West

A faixa fazia parte de seu álbum “Reputation” e foi lançada após sua infame rivalidade com Kanye West e Kim Kardashian.

Essa rivalidade começou no VMA de 2009, quando Kanye interrompido Rápidodiscurso de aceitação. Embora eles parecessem se reconciliar anos depois, KanyeO lançamento da faixa “Famous” reacendeu as tensões, pois ele alegou ter permissão de Rápido usar linguagem depreciativa para se referir a ela nas letras.

“Acho que quando a risada saiu ela não estava esperando, teve que esperar um segundo para se recuperar [sic]”, escreveu um fã.

Outro fã acrescentou: “Não é o gritinho depois da risada, eu amo o sm dela”.