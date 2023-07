Taylor Swift é um mentor econômico melhor do que Joe Biden? Tomi Lahren pensa assim

Tomi Lahreno comentarista político conservador, e Notícias da raposa colaborador, acha que a cantora Taylor Swift poderia idealizar um plano econômico melhor para o país do que o presidente Joe Biden.

Lahren’s comentários vieram depois que foi relatado por Fortuna que a turnê The Eras, de Swifts, deve trazer mais de $ 4,6 bilhões de dólares na receita.

Lahren: “Ela tem algo que as pessoas querem comprar”

Os comentários que visavam Presidente Joe Biden foram feitos durante Notícias da raposa mostrar “Varney & Co” na manhã de segunda-feira.

Falando sobre as receitas geradas pelo estrela pop percorrer, Lahren disse:

Ela [Taylor Swift] seria mais qualificado do que muitas das pessoas que trabalham atualmente na Casa Branca Tomi Lahren

Continuando com seu comentário, Lahren explicou como o passeio está beneficiando diferentes setores de todas as cidades do percorrer dizendo: “O problema dessa turnê não é apenas que as pessoas vão aos shows, mas também quartos de hotel, compram passagens de avião, gastando dinheiro nessas comunidades quando vão ver o concertos… Portanto, este é um grande gerador e talvez devêssemos tirar uma página de de Taylor Swift reserve aqui. Ela tem algo que as pessoas querem comprar. E acho que está fazendo grandes coisas para a economia. Acho que todo mundo ganha nessa situação.”

O efeito da turnê Eras

Um relatório recente do Reserva Federal da Filadélfia afirma que o compositor de 33 anos é pessoalmente responsável por impulsionando o turismo nas cidades onde sua turnê pára. Com vários shows em cada cidade, os fãs não apenas pagam muito dinheiro por bilhetesmas eles são reserva de hotéis e pagar por outros serviços como transporte e comida.

Esta é a primeira vez que o setor de turismor viu um aumento na receita desde o pandemia iniciado.

de Swift turnê, a primeira em 5 anos, começou em março em Glendale, Arizonae terminará sua etapa nos Estados Unidos no início de agosto em Inglewood, Califórnia.

Rápido espera-se que comece o América latina parte do Tour das Eras mais tarde naquele mesmo mês com paradas em México, Argentinae Brasil.