Taylor Swift quebra o recorde de Barbra Streisand de álbuns mais vendidos da história

Acantor americano Taylor Swiftestá vivendo um dos melhores anos de sua carreira profissional em 2023, graças ao sucesso “The Eras Tour”, ao álbum “Midnights” e ao recente relançamento de “Speak Now (Taylors Version)”.

Como resultado deste último lançamento, o cantor de “Shake it off” se tornou o artista com mais álbuns número um na história da indústria musical.

Recorde de Taylor Swift

Rápido33, ultrapassou Barbra Streisand (11 álbuns número um) para se tornar a mulher número um de maior sucesso com 12.

Ela também é a primeira artista viva em quase 60 anos a colocar quatro álbuns nas primeiras posições graças a “Folklore”, “Lover” e os já mencionados “Midnights” e “Speak Now (Taylors Version)”.

De acordo com Luminate, “Speak Now (Taylors Version)” é o álbum mais vendido em seu lançamento até agora em 2023 com 716.000 unidades, superando o cantor country de Morgan Wallen 501.000.

Dessas 716.000 unidades, 506.600 foram vendidas tradicionalmente (410.000 em formato físico e as restantes 96.600 em formato digital).

Taylor Swift: álbuns regravados

Como resultado da polêmica com o produtor Scooter Marrom sobre os direitos de seus primeiros seis álbuns há alguns anos, Taylor Swift decidiu regravá-los para controlá-los dessa maneira.

É por isso que em 2021 ela regravou “Fearless” (2008) e “Red” (2012), apesar de terem sido lançados há mais de 10 anos. “Speak Now” (2010) foi a terceira e “Taylor Swift” (2006), “1989” (2014) e “Reputation” (2017) serão as próximas a serem regravadas pela artista.

Está aqui. É seu, é meu, é nosso. É um álbum que escrevi sozinha sobre os caprichos, fantasias, mágoas, dramas e tragédias que vivi quando jovem entre 18 e 20 anos. Lembro-me de fazer tracklist após tracklist, obcecada pela maneira certa de contar a história. Eu tive… pic.twitter.com/I2cLH76EIH ? Taylor Swift (@taylorswift13) 7 de julho de 2023

“The Eras Tour: próximas datas

de Taylor Swift A sexta turnê começou em 17 de março em Glendale, Arizona, e terminará em 17 de agosto de 2024 em Londres, Reino Unido.

Nos dias 22 e 23 de julho deste ano ela estará no Lumen Field em Seattle, Washington, enquanto nos dias 28 e 29 de julho deste mês ela estará no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia.