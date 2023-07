Taylor Swift traz ex Taylor Lautner durante show em Kansas City

Taylor Swift e ex-namorado Taylor Lautner estavam juntos novamente… pelo menos por uma noite na Eras Tour da estrela pop.



Os dois Taylors se reuniram durante a apresentação de Swift na sexta-feira no Arrowhead Stadium em Kansas City… e ninguém mais se juntou a eles. Joey King dar Dinheiro Presley. Lautner estava tão empolgado que deu cambalhotas e cambalhotas no palco, fazendo com que a multidão chocada fosse à loucura.

Swift trouxe os três atores depois de estrear um novo vídeo para sua música, “I Can See You”, estrelado por todos os quatro. King e Presley já trabalharam com Swift, fazendo participações especiais no vídeo de Taylor de 2011 para sua música “Mean”.

E, claro, Lautner foi a inspiração por trás da faixa de Swift, “Back To December”, em seu álbum “Speak Now” de 2010, que acabou de ser relançado com um título ligeiramente novo, “Speak Now (Taylor’s Version)”.

Em seu show no KC, Swift deu grandes elogios a Lautner, dizendo ao público: “Ele foi uma força muito positiva em minha vida quando eu estava fazendo o álbum ‘Speak Now’, e quero dizer que ele fez todas as acrobacias que você viu. naquele videoclipe”, referindo-se a “I Can See You”.

Swift continuou: “Ele e sua esposa se tornaram alguns dos meus amigos mais próximos, e é muito conveniente porque todos compartilhamos o mesmo primeiro nome.”