Taylor Swift vota em sua eleição em Nashville em meio à turnê Eras

Taylor Swift fez uma pausa em sua Eras Tour para sair e votar em sua cidade natal, Nashville… e ela está chamando seus milhões de fãs para seguirem o exemplo.

A estrela pop postou uma mensagem em sua história no Instagram na sexta-feira … informando a seus vizinhos do Tennessee que a votação antecipada para as autoridades municipais e alguns assentos estaduais já havia começado. Ela também anexou uma foto sua usando um adesivo que dizia: “Votei hoje”.

Taylor continuou: “Temos a oportunidade de escolher aqueles que nos representarão pelos próximos quatro anos … Exorto todos e cada um de vocês a fazer o mesmo e fazer sua voz ser ouvida.”

Ela terminou fornecendo um link para seus seguidores instruindo-os sobre como chegar às urnas para votação antecipada.

A política despertou o interesse de Taylor no passado. Em 2018, Taylor endossado Phil Bredesenque estava concorrendo à cadeira no Senado do Tennessee como democrata, mas ele está perdido para republicano Marsha Blackburn.

No ano seguinte, Taylor escreveu uma carta ao senador republicano do Tennessee, Lamar Alexandreincentivando-o a apoiar a Lei da Igualdade, que proíbe a discriminação com base em gênero e orientação sexual.

Embora a legislação já tivesse sido aprovada pela Câmara dos Deputados, vários republicanos manifestaram sua oposição a ela.

Taylor também twittou sobre as opiniões dela contra o racismo e a brutalidade policial.