Taylor Ward dos Angels é hospitalizado, colocado em IL depois de levar a bola para o rosto a 91 mph

Anjos de Los Angeles terceira base Taylor Ward foi hospitalizado depois de levar uma bola no rosto a 91 milhas por hora. Um arremesso de Toronto Blue Jays‘ Alec Manoah na quinta entrada do jogo de sábado no Rogers Center o deixou com múltiplas fraturas faciais.

Ward, 29, foi colocado na lista de feridos de 60 dias e pode ter que passar por cirurgia. A extensão dos danos do golpe ainda não está clara e ele terá que ser avaliado.

Peso Pluma: sensação da música mexicana lança primeiro arremesso no jogo dos DodgersTW/@DodgersMX

No vídeo arrepiante, Manoah perde o controle do campo, derrubando o capacete de Ward e causando sangramento imediato na área do olho direito.

A avaliação médica confirmou que o jogador não sofreu nenhum dano na visão, segundo o dirigente do time.

Manoah, 25, parecia extremamente preocupado com Ward após a rebatida, ainda mais do que no primeiro turno, quando também atingiu a estrela do Angels Shohei Ohtani.

Alek Manoah pede desculpas a Taylor Ward

Após o jogo, Manoah pediu desculpas a Ward e sua família, dizendo que era uma das piores sensações do mundo.

Ele prometeu ficar de olho na situação para ver como ela evolui e espera ajudar no que for possível.

Ward, um veterano de seis anos que passou toda a sua carreira com os Angels, está rebatendo 0,253 com 14 home runs e 47 RBIs em 97 jogos.

Para preencher a vaga no elenco, os Angels convocaram o infielder Kevin Padlo de seus Triplo A Filial de Salt Lake. Em 55 jogos, ele está acertando 0,254/0,378/0,456 com oito home runs para 31 RBIs.