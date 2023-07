TBG abre concurso público com 300 vagas

Nesta sexta-feira, 14 de julho, a TBG abriu edital de seu novo concurso público. Isto é, trata-se da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil, de grande importância para os trabalhos da Petrobras.

O novo certame conta com um total de 300 vagas, sendo 48 imediatas e 252 para formação do cadastro de reserva. Portanto, enquanto o concurso for vigente, será possível convocar mais candidatos, de acordo com a necessidade da Transportadora.

Além disso, junto da publicação, a abertura das inscrições também ocorre nesta sexta-feira. Dessa forma, para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Cebraspe, ou seja, a banca examinadora. O período de inscrições vai até 04 de agosto. Portanto, são 3 semanas para ler todo o edital da TBG e se inscrever para a seleção.

Veja também: INSS precisa de concurso para zerar fila? VEJA O QUE DISSE O PRESIDENTE LULA

Entenda melhor, logo abaixo, como será o processo seletivo.

Quais serão os cargos para a TBG?

O novo edital da TBG oferta 300 vagas para os cargos de:

Analista, de nível superior, com 15 vagas imediatas e 73 para cadastro de reserva;

Engenheiro, também de nível superior, com 15 vagas imediatas e 77 para cadastro de reserva;

Técnico, de nível médio, com 18 vagas imediatas e 102 para cadastro de reserva.



Você também pode gostar:

Além disso, estas funções se dividem em diferentes áreas. Nesse sentido, para o cargo de Analista, as áreas são de:

Auditoria e Compliance;

Contábil;

Comercialização;

Desenvolvimento de Software;

Gestão;

Gestão, Comunicação;

Gestão, Meio Ambiente;

Jurídico.

Desse modo, cada especialidade da TBG exige um critério de graduação diferente, de acordo com a especialidade necessário. Portanto, é importante que o candidato confira estes requisitos.

Assim, o salário básico será de R$ 6.030,66, com garantia de remuneração mínima de R$ 10.185,39 e jornada de 40 horas semanais.

No que diz respeito ao cargo de Engenheiro, as especialidades são de:

Engenheiro de Segurança Júnior;

Projetos e Obras;

Projetos e Obras, Civil;

Projetos e Obras, Elétrica;

Inspeção;

Integridade de Dutos;

Manutenção;

Manutenção, Mecânica;

Operações.

Neste caso, o salário básico também é de R$ 6.030,66, com garantia de remuneração mínima de R$ 10.185,39 e jornada de 40 horas semanais.

Por fim, o cargo de técnico da TBG se divide nas áreas de:

Técnico de Segurança Júnior;

Gasoduto, Construção e Montagem;

Gasoduto, Inspeção;

Gasoduto, Instrumentação e Automação;

Gasoduto, Integridade de Dutos;

Gasoduto, Mecânica;

Gasoduto, Proteção Catódica.

Então, para estes, o salário básico é R$ 2.354,75, com garantia de remuneração mínima de R$ 3.977,07 e jornada também de 40 horas por semana.

Concurso tem diferentes lotações

As vagas do concurso da TBG se dividem em 13 áreas que abrangem:

Rio de Janeiro/RJ;

Campinas/SP ou Rio de Janeiro/RJ;

Campinas/SP;

Corumbá/MS, Miranda/MS, Anastácio/MS, Campo Grande/MS, Três Lagoas/MS, Penápolis/SP, Mirandópolis/SP ou Iacanga/SP;

Campinas/SP, São Carlos/SP, Hortolândia/SP, Paulínia/SP, Araucária/PR, Biguaçu/SC, Siderópolis/SC ou Canoas/RS;

Campinas/SP, Hortolândia/SP, Paulínia/SP ou Rio de Janeiro/RJ;

Araucária/PR, Biguaçu/SC, Siderópolis/SC ou Canoas/RS;

Penápolis/SP;

Garuva/SC;

Ribas do Rio Pardo/MS;

Três Lagoas/MS;

Capão Bonito/SP;

Siderópolis/SC.

Veja também: TRF3 abriu inscrições de concurso público em 12/07

Assim, a depender de cada cargo, o candidato poderá se dirigir a lotações diferentes.

Quais serão as etapas do concurso?

O concurso da TBG tem as fases de:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Analista, na área Jurídica;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Analista em Desenvolvimento de Software, de Engenheiro, na área de Operação e no cargo de Técnico, na área de Gasoduto, Inspeção.

Assim, para todos os candidatos, a primeira e a segunda fase ocorrerão no dia 24 de setembro. No entanto, o tempo de duração pode variar entre 3 e 5 horas, além de haverem turnos diferentes, a depender da função.

É importante, então, que os candidatos consultem o conteúdo programático que se encontra no edital. Desse modo, será possível conferir as disciplinas e assuntos que poderão cair na prova.

A prova objetiva consistirá em afirmações na qual o candidato deverá classificar como CERTO ou ERRADO.

Estarão reprovados aqueles que obtiverem nota menor que:

6 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

21 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

30 pontos no conjunto das provas objetivas.

No caso do cargo de Analista Jurídico, a prova discursiva consistirá em:

Redação de resposta a uma questão discursiva, sobre conhecimentos específicos;

Redação de resposta a uma situação-problema.

Além disso, para alguns cargos, haverá a análise de sua experiência profissional e formação acadêmica, por meio da avaliação de títulos.

Como se inscrever?

Aqueles que desejarem concorrer às vagas da TBG deverão se inscrever até o dia 04 de agosto. Para tanto, então, é necessário acessar o site da Cebraspe e, primeiramente, ler todo o edital com atenção.

Assim, com ciência de todas as regras da seleção da TBG, o candidato poderá preencher o formulário de inscrição com todas as suas informações.

Por fim, é necessário pagar a taxa de inscrição, nas valores de:

R$ 82 para cargos de nível superior;

R$ 64 para cargos de nível médio/técnico.

Veja também: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE abre concurso com 113 VAGAS

No entanto, é possível solicitar isenção deste valor nos seguintes casos:

Candidato que possui inscrição no Cadastro Único, ou seja, sendo membro de família de renda baixa;

Candidato que é doador de medula óssea.

Em ambos os casos é necessário apresentar documentos a fim de comprovar suas condições. O pedido de isenção pode ocorrer dentro do mesmo período de isenção.

Como funciona a TBG?

A TBG é a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.

Assim, estatal indica que transporta até 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural brasileiro e boliviano a partir de 2.593 km de gasoduto. Este, então, atravessa os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isto é, de forma que parte das oportunidades do concurso são nestes locais.

Com sua atividade, a TBG abastece locais que representam cerca de 50% do PIB brasileiro.

Além disso, a Transportadora se conecta a 07 distribuidoras, além de abastecer termelétricas e refinarias na região do gasoduto.

Aqueles que se aprovarem no certame irão integrar um quadro de servidores técnico especializado. Nesse sentido, a TBG é a única transportadora brasileira com gestão própria em operação e manutenção.

A estatal tem grande importância na economia brasileira, com reconhecimento nacional e internacional.