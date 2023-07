Técnico elogia Brandon Moreno por lutar com a mão quebrada por quatro rounds no UFC 290

Brandon Moreno perdeu na decisão dividida para Alexandre Pantoja no UFC 290, mas ele lutou por mais de 20 minutos com a mão quebrada.

Após o co-evento principal, Moreno foi levado a um hospital local de Las Vegas para tratamento, mas o presidente do UFC, Dana White, revelou mais tarde a lesão que sofreu durante a guerra de cinco rounds na coletiva de imprensa pós-luta. Agora, o técnico de Moreno, Sayif Saud, revelou que o lutador mexicano de 29 anos quebrou a mão na primeira rodada durante uma troca com Pantoja.

“Não poderia estar mais orgulhoso de Brandon Moreno enquanto ele lutou em uma guerra absoluta na noite passada”, escreveu Saud no Instagram. “Esses dois atletas fizeram uma luta de campeonato incrível. Parabéns a Alexandre Pantoja e sua equipe também.

“Brandon quebrou a mão direita no primeiro round e ainda lutou em um ritmo incrível com coração, habilidade e coragem inacreditáveis. Ele sempre mostra ao mundo que tipo de personagem ele tem quando luta. Nunca reclamando ou dando desculpas, ele continua vindo. Orgulhoso de ti.”

Fontes próximas a Moreno confirmaram ao MMA Fighting na segunda-feira que a mão quebrada foi a extensão dos ferimentos sofridos na noite de sábado.

Apesar de ter quebrado a mão, Moreno ainda conseguiu derrotar Pantoja em cinco assaltos, acertando 167 a 161 golpes no total durante a luta de cinco assaltos. Incrivelmente, a menor produção de Moreno na verdade veio no primeiro round com 32 golpes lançados e ele seguiu com 77 golpes lançados no segundo assalto.

No final das contas, Moreno perdeu na decisão dividida para Pantoja com o título dos moscas mudando de mãos. Moreno e Pantoja ganharam $ 50.000 extras pela Luta da Noite no UFC 290 também.

Por ter sido levado a um hospital local para tratamento quando a luta terminou, Moreno não teve chance de falar sobre sua atuação depois.

Do jeito que está, Moreno sofreu três derrotas para Pantoja, que incluíram uma luta de exibição em O ultimo lutador além de duas lutas no UFC.