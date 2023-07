Técnicos da SEMADA iniciam levantamentos após fortes chuvas em Penedo

A cidade de Penedo enfrenta os desafios impostos por quatro dias de chuvas intensas que afetaram a agricultura local. Diante deste contexto, a Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), liderados pelo Secretário Rogério dos Peixotos (Rogério José da Silva), está em ação para avaliar as perdas e buscar soluções para os agricultores afetados.

Os povoados de Cerquinha das Laranjas, Ponta da Ilha, Ponta Mofina, Marizeiro, Tapera, Catrapó e a fazenda Santo Antônio sofreram impactos diretos. Diversas culturas como arroz, milho, feijão, banana, macaxeira, mandioca, maracujá, batata-doce, inhame, pimentão, abóbora, goiaba, jenipapo, pimenta, alface, coentro e cana-de-açúcar foram prejudicadas.

A pecuária, especialmente na Cerquinha das Laranjas, também sofreu com a morte de porcos e a fuga de tilápias e tambaquis para as varzéas dos povoados de Ponta da Ilha e Embrapa, bem como para os rios Perucaba e Boacica. As pastagens nas regiões dos perímetros irrigados de Boacica e Marituba também foram afetadas.

A Prefeitura de Penedo, por meio de técnicos da SEMADA, iniciou hoje a série de levantamentos para dimensionar os impactos dessas chuvas na produção agrícola local e na pecuária. Estas informações são essenciais para a elaboração de relatórios detalhados que serão enviados à Defesa Civil Municipal e, posteriormente, ao Governo Federal, com o objetivo de captar recursos para auxiliar os agricultores prejudicados.

O prefeito Ronaldo Lopes ressaltou a importância deste trabalho coordenado: “Estamos unidos para oferecer suporte à nossa população rural. Nossa gestão está comprometida em ajudar nossos agricultores a superar essa situação o mais rápido possível”.

Nos próximos dias, os técnicos da SEMADA prosseguirão com os levantamentos em outras áreas atingidas. O desafio é grande, mas Penedo conta com a dedicação de suas lideranças para minimizar as perdas e retomar as atividades agrícolas locais.

SECOM/PMP