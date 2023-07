Teddy Bridgewater continua esperando pelo retorno da NFL

Tnão há posição mais lucrativa do que zagueiro titular no NFL. Esses jogadores recebem os maiores salários, embora também tenham as maiores exigências profissionais.

Para alguns, é um papel que nasceram para cumprir, enquanto para outros, seu talento em tenra idade os impulsiona para um lugar que eles não estão preparados para lidar.

No entanto, também há circunstâncias em que um jogador faz um forte começo de vida na NFL, apenas para lesões atrapalharem totalmente seu progresso e, por fim, arruinarem suas carreiras.

Teddy Bridgewater é um exemplo perfeito disso, com lesões horríveis no joelho impedindo-o de construir os passos positivos que ele deu como um QB novato com o Minnesota Vikings.

Suas lutas e queda na forma o levaram a Nova York, Nova Orleans, Carolina, Denver e Miamiantes de ser dispensado pelos Dolphins no final da temporada passada.

Teddy Bridgewater está sendo vinculado ao Detroit Lions

Embora Bridgewater não esteja empregado no momento, ele está ansioso para voltar à NFL e está de olho em um papel com o Detroit Lions.

Os Leões precisam de um QB reserva e atualmente estão pagando uma fortuna a Jared Goff depois de obtê-lo como garantia no Matthew Stafford é negociado com os Rams.

Detroit continua otimista com Goff, mas seu salário e limite de custo limitam as opções em relação a movê-lo completamente.

Parece provável que ele permaneça com os Leões até que seu contrato expire. De acordo com Jeremy Fowler, da ESPN, Bridgewater recebeu uma oferta de contrato de Detroit com a equipe esperando que a dupla lute pela posição inicial.

Não é de forma alguma certo que Goff começará no centro na primeira semana e a presença potencial de Bridgewater apenas aumentará a pressão.