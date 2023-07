Teletech está com VAGAS ABERTAS no Sudeste

Veja o que é realmente necessário para efetivar a sua candidatura!

A Teletech, empresa que ajuda empresas a criar experiências de clientes engajadas, felizes e lucrativas, impulsionadas por sua combinação de humanidade e tecnologia, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Dessa maneira, antes mesmo de falar com mais detalhes, veja quais são os cargos abertos:

Supervisor (a) de Operações Bilíngue – São Paulo – SP – SAC;

SDR – Prospector – São Paulo – SP – Venda Técnica: Prospectar clientes para um bate papo com executivo de vendas; Analisar todos os dados de leads antes de direcioná-los a um especialista; Dar suporte no acompanhamento das oportunidades; Manter os sistemas utilizados atualizados diariamente;

Especialista em Atendimento – São Paulo – SP – Telemarketing / Call Center Receptivo;

Associado de Atendimento Ao Cliente – São Paulo – SP – SAC;

Especialista em Atendimento ao Cliente II – São Paulo – SP – SAC;

Especialista em Atendimento ao Cliente – GTAS – São Paulo – SP – SAC.

Mais sobre a Teletech

Sobre a Teletech, é interessante ressaltar que a empresa tem a missão de acelerar o crescimento por meio da simplificação e personalização das interações que constroem engajamento profundo entre as pessoas e as marcas.

Além disso, visa guiar as organizações mais respeitadas do mundo para criar e desenvolver relacionamentos emocionalmente conectados, valiosos e duradouros.

Há 40 anos, a empresa tem ajudado os parceiros a tornarem os seus consumidores satisfeitos. Na TTEC, o profissional não trabalha só com a empresa, mas também terá a oportunidade única de conhecer as marcas dos clientes que representa. É como uma oportunidade dois por um!

Como se inscrever?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

