Temon Serviços CONTRATA em duas localidades

A Temon Serviços, empresa especializada em Engenharia de manutenção e operação de sistemas prediais de alta complexidade, está procurando novos funcionários para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre, veja a lista de opções disponíveis:

Mecânico (a) de Ar Condicionado – Cabreúva – SP – Manutenção Mecânica;

Encanador (Manutenção Predial) – Cabreúva – SP – Manutenção Hidráulica / Bombeiro;

Oficial de Manutenção Civil – Cabreúva – SP – Manutenção em Geral;

Mecânico de Ar Condicionado (Manutenção Predial) – Barueri – SP – Manutenção em Geral.

Mais sobre a Temon Serviços

Sobre a Temon Serviços, é válido destacar que, com o acúmulo da experiência no mercado de construção, engenharia e montagem, a Temon enxergou a necessidade da criação de uma nova empresa com foco exclusivo em manutenção predial para apoiar seus clientes.

Criada em 2002, a Temon Serviços, executa a manutenção e operação em instalações e sistemas elétricos, hidráulicos, de combate a incêndio e ar condicionado, que vão além das suas principais áreas de atuação visando obter o máximo de performance dos empreendimentos.

Atuando como os mais modernos softwares de manutenção via Web, com QR Codes e conforme a necessidade do empreendimento e do cliente, possibilitamos a apuração rápida, análises assertivas e gestão eficiente dos recursos, bem como, a aplicação das melhores estratégias para a garantia da disponibilidade das instalações e sistemas.

Por fim, através de instrumentos de medição com calibração controlada e parceiros qualificados e homologados dispomos de recursos adequados para elaboração de laudos e relatórios visando atender as mais variadas normas de segurança e qualidade.

Como enviar o seu portfólio para a empresa?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



