Tempestade com GRANIZO do tamanho de Bola de Futebol. Veja Imagens!

As tempestades de granizo são um fenômeno climático que têm causado estragos consideráveis em várias partes do mundo. Na última segunda(24), na região de Friuli-Venezia Giulia, na Itália, uma tempestade de granizo de proporções assustadoras ocorreu, com pedras de gelo chegando a 20 centímetros de diâmetro, aproximadamente do tamanho de uma bola de futebol(diâmetro de 21cm).

Ocorrência de Granizo na Europa

O granizo de tal magnitude é uma ocorrência rara na Europa. Os registros indicam que essa pode ser uma das maiores tempestades de granizo já registradas no continente. Tipicamente, tempestades de granizo dessa magnitude são mais comuns na Argentina, especialmente nas regiões central e nordeste, e nos Estados Unidos.

Des #grêlons géants sont à nouveau tombés hier soir sur le Nord de l’#Italie, notamment dans la région de Brescia. Ces grêlons s’approchant parfois des 500g ont causé de nombreux dégâts, engendrant parfois des trous dans les murs des habitations.

Photos via Facebook – Tornado in… pic.twitter.com/t7wCX36tPS — Meteo60 (@meteo60) July 25, 2023

LEIA TAMBÉM: URGENTE: Novo CICLONE atingirá o Brasil até QUARTA(26)

Caso Semelhante na Argentina

Em um episódio semelhante que ocorreu na Argentina em fevereiro de 2020, pedras de gelo gigantes caíram do céu em Villa Carlos Paz, uma cidade turística a oeste de Córdoba, quebrando janelas e vidros de carros. Cientistas atmosféricos da Penn State, em um estudo publicado pela Sociedade de Meteorologia dos Estados Unidos, estimaram que a pedra de granizo fotografada tinha entre 18 e 23 centímetros de diâmetro, o que poderia ter aproximado ou até superado o recorde mundial de maior granizo.

Recorde Mundial de Granizo

O recorde oficial de maior pedra de granizo pertence à cidade de Vivian, em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, onde uma pedra de granizo pesou quase dois quilos. No entanto, como o tamanho da pedra de granizo na Argentina foi estimado e não medido diretamente, ela não substitui a pedra de granizo de Vivian como a detentora do recorde mundial.

Condições Climáticas Severas na Itália



Você também pode gostar:

Nos últimos dias, a Itália tem sofrido com condições climáticas severas, com tempestades de vento violentas e granizo, em meio a uma onda de calor brutal. A temperatura em Palermo atingiu um recorde de 47ºC e se aproximou dos 48ºC na Sicília.

Impacto das Tempestades na Itália

As tempestades violentas no norte da Itália causaram a morte de uma escoteira adolescente em um acampamento. Ventos fortes, chuva torrencial e granizo varreram Milão, inundando ruas e arrancando árvores. Muitas caíram sobre carros estacionados.

Danos à Infraestrutura na Itália

As autoridades de transporte relataram danos sérios à rede elétrica da cidade, enquanto o abastecimento de água no centro histórico foi temporariamente cortado. Na área próxima a Brescia, uma menina de 16 anos em um acampamento de escoteiros morreu quando uma árvore caiu sobre sua tenda. Os bombeiros retiraram os outros membros do acampamento, levando-os para um ginásio de esportes próximo.

? Des #orages d’intensité extrême ont touché le nord de l’#Italie ces dernières heures ! Des #grêlons de taille gigantesque ont été observés, ici à #Brugnera à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Venise. (photo via https://t.co/yYlR1bQPUw) pic.twitter.com/QGjb6zvsy5 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 25, 2023

Interrupções no Trânsito Aéreo

Um voo da Delta com destino a Nova York, que havia decolado do aeroporto de Malpensa, em Milão, foi seriamente danificado por uma chuva de granizo e forçado a pousar em Roma. Felizmente, não houve relatos de feridos entre os passageiros e tripulantes.

Was für eine Nacht in der Po-Ebene. Eine Superzelle nach der anderen, jeweils mit 8 bis 12 cm großem Hagel. Von Mailand über Bergamo, Brescia, dem Gardasee bis Vicenza, Venedig & Udine werden teils große Schäden gemeldet.

? Ivana Gafforini, Marco Francini, Vola Milano Malpensa pic.twitter.com/jBYd4f62Ev — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) July 25, 2023

As tempestades de granizo são fenômenos climáticos que podem causar danos significativos e até mortes. É crucial que as autoridades meteorológicas continuem a monitorar estas condições e providenciem alertas oportunos para ajudar a prevenir perdas e danos.