Tênis: Djokovic: Nova York é o objetivo principal

Depois de cair para Carlos Alcaraz em cinco sets, Djokovic diz que já está de olho em dois próximos torneios.

“Tenho novos objetivos: o US Open e a Copa Davis. Esses são os dois torneios mais importantes para mim até o final do ano”, disse o número dois do mundo ao jornal sérvio Sport Klub.

Djokovic retornará ao US Open em agosto, dois anos após sua última apresentação em Nova York.

A decisão de não se vacinar contra a Covid-19 impediu-o de ali jogar as duas últimas edições, mas este ano o tricampeão do US Open regressará às quadras duras de Flushing Meadows.

“Estou feliz por estar de volta a Nova York”, confessou o sérvio, que também destacou: “A grama se tornou minha superfície favorita nos últimos cinco ou seis anos”.

No entanto, notou que “se tivermos em conta todos os torneios em que registei mais sucesso é em piso duro”.

Em 2020, DjokovicA experiência do US Open foi frustrante. Ao jogar contra Pablo Carreño Bustaele foi desclassificado por uma bola rebatida para um juiz de linha.

Em 2021, perdeu a final contra Daniel Medvedev por um triplo 6-4 que surpreendeu o mundo do tênis. O russo impediu o sérvio de vencer todos os Grand Slams daquela temporada.

“Joguei muitas finais em Nova York. A última que perdi para Medvedev, mas recebi o amor da multidão, o que nem sempre foi o caso. Lembro com muito carinho e por isso adoraria voltar”, Djokovic explicou.

“Além da Copa Davis, Nova York é o principal objetivo.”

Antes disso, seu plano é ir apenas a Cincinnati, como preparação para o Grand Slam dos Estados Unidos.

Em Nova Iórque, alcaraz defenderá sua coroa como atual campeão.

O espanhol proclamou-se o novo rei do ténis em Wimbledon, arrebatando aos Balcãs a possibilidade de sair de Londres como o novo número um do mundo e de se igualar Roger Federer com oito coroas de Wimbledon.