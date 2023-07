Ténis: Kyrgios oferece desafio a Alcaraz

Ctenista australiano controverso Nick Kyrgios perguntou Carlos Alcaraz para enfrentá-lo em uma exibição que aconteceria na cidade natal do espanhol, Murcia. Enquanto se recuperava da lesão que o afastou do circuito durante grande parte deste ano, Kyrgios tem sido muito ativo nas redes sociais.

da última temporada wimbledon finalista postou um story no Instagram no qual, além do convite, valoriza a forma do Alcaraz.

“Alcaraz é uma força segura. Eu gostaria de ver como ele teria se saído no ano passado, quando estava saudável e jogando fora dos holofotes. Carlos Alcarazo que você acha de fazer uma exposição em Múrcia no ano que vem?”, escreveu.

Seria um confronto com data incerta, já que os problemas físicos do australiano não cessaram: “Infelizmente, meu corpo ainda não está pronto para competir. Meu pulso ainda não está perto de ficar sem dor”.

Kyrgios também falou sobre o outro espanhol que lutará para adicionar outro Grand Slam à sua contagem pessoal. Como o nativo de Camberra, Rafael Nadal está imerso em seu processo de recuperação.

Felicidades para Rafa Nadal

“O circuito ficará melhor quando Nadal e eu estivermos de volta”, disse ele sobre o espanhol, que deseja que volte o mais rápido possível. A última vez que o empate os colocou frente a frente, o espanhol desistiu das meias-finais de Wimbledon 2022 devido a lesão e a partida nunca foi disputada.

Silenciando os críticos com estatísticas

Há alguns dias, Kyrgios confessou: “Com todas as bebedeiras e festas que já fiz, parece que tenho 57 anos. Não vou jogar até os 33”.

As críticas de seus odiadores não pararam e sua resposta não demorou a chegar: “Deixe-me lembrá-lo disso antes de abrir a boca.” O jogador australiano publicou através de um tweet algumas estatísticas da ATP em que ele próprio aparece como líder em saques e pontos sob pressão, enquanto Alcaraz lidera a lista dos melhores retornadores.