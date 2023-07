Tênis: Roger Federer esquece Wimbledon cantando com Coldplay em seu show

TEnnis estrela Roger Federer fez uma aparição surpresa em um show do Coldplay para tocar uma música com a banda britânica.

Federerque pendurou a raquete no final do ano passado, subiu ao palco em Zurique, na Suíça, ao lado de Chris Martin e sua banda para tocar a música ‘Don’t Panic’ do álbum ‘Parachutes’.

O suíço estava acompanhado de sua esposa, Mirkanos bastidores do show, onde foi fotografado com integrantes da banda britânica, que está em turnê com o álbum ‘Music of the Spheres’.

Roger Federer está se mantendo ocupado

Isso é Federerúltima aparição pública de, depois que ele recentemente passou por Halle para receber uma homenagem de um torneio que ele ganhou 10 vezes.

A lenda suíça também foi vista em Londres, onde inaugurou um par de quadras de tênis junto com a princesa de Gales, Kate Middleton.

Este ano marca o 20º aniversário de sua primeira vitória em Wimbledon contra o australiano Mark Philippousis.

Nas próximas semanas, Novak Djokovic pode combinar Federeroito títulos de Wimbledon no caso de vencer a edição de 2023.