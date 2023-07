Tenista norte-americano Jenson Brooksby é suspenso por faltar a três testes de doping

Atenista americano Jenson Brooksby aceitou uma suspensão provisória da Agência Internacional de Integridade do Tênis na quarta-feira depois de ser acusado de perder três testes de doping em um período de 12 meses, disse ele à Associated Press.

“Tomar a suspensão provisória é a melhor decisão que temos que tomar agora”, disse Brooksby, um jovem de 22 anos de Sacramento, Califórnia, disse em uma entrevista por telefone. “Nunca falhei em um teste de drogas. Nunca tomei nenhuma substância ruim.”

Ele planeja ir à arbitragem com o ITIA, que supervisiona casos de doping no tênis.

De acordo com as regras antidoping, os atletas podem ser penalizados sem um teste positivo se tiverem três “falhas de localização” no período de um ano.

“‘Paradeiro’ é um requisito bastante difícil para eles, com o quanto eles estão viajando”, disse Howard Jacobs, um advogado que trabalha com Brooksby. “Não há alegações de que ele tenha ingerido substâncias proibidas e estamos confiantes sobre” o resultado do caso.

Jacobs disse que espera que haja uma audiência de arbitragem para Brooksby nos próximos meses.

Jacobs também representa Simona Halepa bicampeã do Grand Slam que recentemente teve uma audiência relacionada às acusações que o ITIA fez contra ela depois que ela falhou em um teste de drogas no US Open do ano passado.

Brooksby chegou ao 33º lugar e está atualmente no 101º depois de ficar quase seis meses sem competir porque precisou de duas operações para tendões do pulso deslocados: no braço esquerdo em março e no direito em maio.

Ele não joga em turnê desde janeiro, quando derrotou Casper Ruud, três vezes vice-campeão do Grand Slam, na segunda rodada do Aberto da Austrália, antes de perder para o eventual semifinalista. tommy paul no terceiro.

Pouco depois desse torneio, Brooksby se separou de seu treinador de longa data, Joseph Gilbert.

“Desde a Austrália, com certeza, foi a parte mais difícil da minha vida, tendo que lidar com tantos problemas diferentes. Os pulsos foram uma luta. Ao mesmo tempo, deixar meu treinador com quem estive desde os 7 anos anos de idade. Mas profissionalmente e pessoalmente, essa era a coisa certa a fazer”, disse ele. “E também há a coisa do doping, tudo dentro deste período. Questões pessoais também. Estou realmente ansioso para voltar à quadra e ao circuito e deixar tudo isso para trás.”

A melhor corrida para Brooksby em um grande torneio foi chegar à quarta rodada do Aberto dos Estados Unidos de 2021. Foi quando ele enfrentou Novak Djokovic – e tirou um set dele – mas foi eliminado por 1-6, 6-3, 6-2, 6-2.

“A suspensão provisória não é uma admissão de que fiz algo errado; pelo contrário, neguei esta acusação e estou aguardando uma arbitragem com um tribunal independente. Os protocolos do programa antidoping estão em vigor para proteger a integridade do nosso esporte e respeito e apoio esses protocolos”, escreveu Brooksby em um comunicado à imprensa enviado à AP por seu assessor, Amrit Narasimhan.

“É frustrante”, disse Brooksby

O comunicado acrescenta que “um dos supostos testes perdidos” aconteceu em junho de 2022, dois dias antes do início de um torneio ATP na Holanda, e Brooksby escreve que “estava no hotel oficial do torneio onde eu disse que estaria, e em meu quarto de hotel e a hora que eu disse que estaria lá.”

“É frustrante”, disse Brooksby em entrevista à AP. “Estou ansioso para dar a eles todas as evidências.”

Narasimhan disse que Brooksby recebeu uma carta em 7 de junho do ITIA notificando-o de uma possível violação de regra.

“Sabíamos o tempo todo que provavelmente teríamos que recorrer à arbitragem para que isso fosse descartado”, disse Narasimhan. “Brooksby não bebe refrigerante há cinco anos. … É assim que esse cara é limpo.”