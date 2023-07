Tennessee Titans traz ‘Old School’ para as novas gerações com uniforme retrô para a temporada 2023

O Tennessee Titans anunciou na noite de domingo que planeja usar o icônico Houston Oilers uniforme que tinham entre 1981 e 1998seu segundo e último ano como Tennessee Oilers depois que a franquia saiu Houston para um novo estádio em Nashville, Tennessee. Os uniformes serão usados ​​em dois jogos em casa durante a temporada.

O retorno dos amados “Oilers”

A camisa azul, calça branca e capacete branco com torre dos Oilers, completada com máscara vermelha foi a combinação usada por mais tempo pela franquia fundada em 1960 pelo falecido Bud Adams na AFL.

Surf Melendezvice-presidente e diretor executivo de criação dos Titãs relembrou a liga original do time alegando que “Esta era uma equipe original da AFL, então há uma rica tradição lá e agora as pessoas verão isso e se lembrarão dessa rica história,“.

O Uniforme da Nike apresenta um aceno para os Bum Phillips’ Oilersque apresentou Hall da Fama do Futebol Profissional running back Earl Campbell.

A gola da camisa contará com a legenda “Luv Ya Bluelembrando com carinho de um time que chegou ao Jogo do Campeonato da Conferência Americana em dois anos consecutivos, perdendo os dois jogos para o lendário “Steel Curtain” Pittsburgh Steelers.

A conta oficial do Titans no Twitter apresenta várias fotos de jogadores, incluindo o quarterback Ryan Tannehill, vestindo o uniforme retrô que “honra a rica história da franquia”.

Aqueles que são Titãs do Tennessee torcedores ou torcedores do Houston Oilers já podem adquirir as camisas no site oficial do time.

Quem pretende comprar as camisas pode reservar $ 130 a $ 170 dólaresenquanto os fãs também podem comprar jaquetas, camisetas, moletons, chapéus e calças.